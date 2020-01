Nuovo allestimento al Mic: protagonista la ceramica del Vicino Oriente e dell’Antico Egitto

Inaugura sabato 18 gennaio, alle 17, la nuova sezione dedicata al Vicino Oriente ed Egitto antichi del Mic, il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza che è stata completamente riallestita. L’ultimo allestimento risaliva al 1999. Oltre a rinnovati supporti espositivi e apparati didattici, la sezione propone un notevole incremento delle collezioni esposte con il recupero di un tassello importante della sfaccettata storia ceramica dell’Oriente prossimo. Le opere forniscono nuove possibilità di narrazione trasversale alle varie culture e di approfondimento delle origini della millenaria storia dell’arte ceramica.L’inaugurazione sarà preceduta da una breve introduzione da parte dei curatori in sala conferenze del Mic.

Antico Egitto in mostra dall’epoca predinastica a quella ellenistica

Saranno esposti nuovi oggetti provenienti sia dai depositi del Mic di Faenza per l‘ambito palestinese, sia dal MuCiv di Roma attraverso un significativo nucleo di ceramiche dell’Iran del Periodo del Ferro (1200-800 a.C.). Contestualmente torneranno a essere ammirabili una serie di reperti dell’Antico Egitto. «Al nucleo vicinorientale è stata avvicinata – spiega la conservatrice del Mic Valentina Mazzotti – una selezione di ceramiche dell’Antico Egitto del Mic, che seppur frammentarie sono rappresentative delle principali produzioni dall’epoca predinastica a quella ellenistica. Il cospicuo fondo di reperti dell’Antico Egitto era stato esposto fino agli anni Novanta del secolo scorso accanto ai frammenti islamici donati in epoca prebellica dall’orientalista Frederick Robert Martin».

Saranno esposti oggetti del deposito del Mic ma anche del MuCiv di Roma

Il riallestimento della sezione del Vicino Oriente ed Egitto antichi è stato accompagnato anche da una generale ridefinizione degli apparati didattici, curata per la parte grafica dallo Studio Manzi e Zanotti. Questo nuovo impianto didattico ha consentito una più chiara contestualizzazione dei reperti esposti e delle culture di riferimento attraverso la predisposizione di mappe geografico-culturali e linee del tempo, che permettono di collocare le più salienti tappe storico-artistiche delle varie civiltà e di creare un proficuo confronto tra le medesime per cogliere i momenti di genesi parallela. Inoltre con l’ausilio degli studenti del liceo Artistico per il design di Faenza, coordinati dai professori Massimo Piani e Laura Dalmonte, è stato possibile proporre la ricostruzione grafica delle forme di riferimento di alcuni reperti di Mesopotamia, Iran, Anatolia ed Egitto per meglio comprendere la lettura morfologica dei frammenti.

Un allestimento aggiornato e funzionale ai visitatori

A corredo è stata pubblicata la “Guida del Vicino Oriente ed Egitto antichi” (edizione Emil) che ha visto la partecipazione di Gabriella Manna del Museo delle Civiltà (MuCiv) di Roma per la ricostruzione degli aspetti collezionistici; Paola D’ Amore già in carico al Museo d’Arte Orientale “G. Tucci” di Roma, oggi confluito nel MuCiv, per le produzioni di Mesopotamia, Anatolia e Iran; Stefano Anastasio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze per le ceramiche palestinesi e Federica Facchetti del Museo Egizio di Torino per il nucleo dell’Antico Egitto. Essa era stata oggetto di un precedente allestimento nel 1999, accompagnato da un approfondito catalogo, sempre curato da esperti del Museo di Roma. I supporti espositivi sono stati potenziati avvalendosi del supporto di Contemporanea Cantieri per l’incremento del numero delle vetrine e di Ilti Luce per la predisposizione l’impianto di illuminazione a led all’interno delle teche e dei pannelli didattici in esterno.