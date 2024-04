Enigmi ed indovinelli la passione di un professore all’istituto Bucci

Trasformare una classe in una escape room come laboratorio? Sabato 23 marzo si è tenuta per il secondo anno di seguito la cogestione all’Itip Bucci, più precisamente nella sede di via Nuova. Dato il gran successo della cogestione dell’anno scorso i rappresentanti d’istituto hanno riproposto questo evento. E lo hanno reso ancora più grande. Quest’anno la scelta dei laboratori era ancora migliore e alcuni tra questi. come bodybuilding e motorsport. hanno ricevuto enorme successo. I laboratori appena elencati non sono gli unici ad aver suscitato l’interesse degli studenti. Alla cogestione erano presenti anche altri laboratori come “enigma ed indovinelli” e “astronomia” che sono riusciti nel loro piccolo a farsi piacere da molti studenti.

Enigma ed indovinelli, il laboratorio condotto da Romeo Riggio è stato uno dei più intriganti ed interessanti (il nome dice tutto). Questo laboratorio gettonato da non pochi studenti è stato capace di regalare una ora e mezzo di divertimento ai partecipanti. Il funzionamento del laboratorio era molto semplice, si trattava di una escape room dove per vincere bisognava risolvere degli indovinelli i quali lentamente portavano a trovare una soluzione finale per uscire dalla stanza. Gli indovinelli si espandevano su diversi campi come la semplice matematica o cose un po’ più complesse come la logica e il ragionamento.

Prima della grande prova, cioè l’escape room, il professore Riggio ha spiegato cosa fare per trovare la risoluzione ad un qualsiasi problema. Gli indovinelli proposti infatti variavano molto come metodo di ragionamento. Per esempio alcuni erano semplicemente dei calcoli e altri, cioè i più intriganti, erano puro ragionamento. Il professore ha presentato all’inizio del laboratorio un indovinello molto semplice che ha costretto la persona a usare solo la logica.

Se in un lago è presente una ninfea e ogni giorno si raddoppia e gli servono 30 giorni per ricoprire l’intero lago quanti giorni gli serviranno per ricoprire la metà del lago?

Pensaci un’attimo.

Esatto 29 giorni!

Questo è stato uno degli indovinelli più graditi dagli studenti per la sua semplicità e per il suo metodo di risoluzione cioè iniziare a ragionare dalla fine.

La difficoltà del laboratorio si alzava lentamente e comprendeva man mano degli indovinelli sempre più complicati soprattutto per persone che non se ne intendono.

Questo laboratorio è riuscito a catturare l’attenzione di tutti perché a differenza di motorsport e altri come bodybuilding ai quali erano presenti molti appassionati, “enigmi ed indovinelli” è riuscito a farsi piacere da chiunque.

Piani Marco