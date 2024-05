Strutture ricettive: cresce la digitalizzazione degli hotel

In un’era in cui fare a meno della digitalizzazione significa restare indietro rispetto ai trend del turismo, i software per alberghi sono strumenti indispensabili per restare al passo con le innovazioni.

La diffusione di gestionali per hotel permette infatti di garantire agli ospiti una nuova forma di accoglienza, frutto di quel connubio tra comfort e tecnologia, oggi indispensabile per attrarre i turisti digitali.

Un nuovo modo di concepire la ricettività che rende il settore più innovativo e permette alle realtà ancora alle prese con procedure obsolete di superare quel divario digitale che non consente loro di evolvere verso la nuova era dell’hôtellerie.

Gestionali per hotel: perché sono indispensabili nel settore ricettivo?

La necessità di implementare un gestionale per hotel nasce dalla consapevolezza di dover fornire un servizio sempre in linea con le aspettative e allo stesso tempo di semplificare tutti gli aspetti operativi.

Del resto, dalla reception all’area ristorazione, dai pagamenti alla gestione dei clienti, oggi non esiste un’area dell’hôtellerie che non posa essere gestita, ottimizzata dalle funzionalità offerte dai software per hotel.

Un gestionale di questo tipo consente infatti di minimizzare l’impiego di risorse, di risparmiare sui costi di gestione e di alleggerire i flussi di lavoro, facendo sì che il personale possa concentrarsi su tutte quelle attività finalizzate a migliorare l’esperienza del cliente. A supporto di queste strategie, i software sviluppati da realtà specializzate nel settore IT, che aiutano a interpretare le necessità del presente, per proiettare l’hôtellerie verso l’orizzonte futuro.

Ne costituisce un esempio TeamSystem Hospitality, gestionale per hotel sviluppato appositamente per migliorare l’efficienza operativa e adeguare costantemente la propria offerta agli standard previsti dal settore ricettivo.

Grazie a TeamSystem Hospitality è anche possibile cogliere tutte le opportunità provenienti dal comparto e per reagire in modo tempestivo ai mutamenti attesi per effetto della continua digitalizzazione.

Hôtellerie: dalle strutture alle funzionalità, quali vantaggi con un gestionale per hotel

Le soluzioni software dedicate all’ospitalità dispongono funzionalità indispensabili per una vasta categoria di strutture: grazie alle loro architetture modulari, personalizzate e scalabili, si integrano con qualunque realtà, dalle grandi catene dell’hôtellerie ai piccoli alberghi a gestione familiare.

Per quanto concerne invece le funzioni offerte, un gestionale per hotel permette innanzitutto di gestire in modo più efficiente le strategie tariffarie, favorendo quegli aspetti che oggi richiedono di modulare i costi non più soltanto in base alla stagionalità, ma in funzione di politiche di prenotazione basate sulla dinamicità dei prezzi.

Grazie alla presenza di un’unica piattaforma, è inoltre possibile fruire di un monitoraggio in tempo reale dello stato delle camere, oltre ad accedere a una gestione più efficiente dei canali di vendita, della fase di prenotazione, dell’invio delle schedine alloggiati, degli aspetti inerenti alla tassa di soggiorno e non ultime di tutte quelle operazioni relative alla fatturazione elettronica.

I migliori gestionali per hotel includono inoltre un CRM integrato, che migliora il canale di comunicazione con i clienti e favorisce i processi di fidelizzazione. In aggiunta, offrono una perfetta amministrazione degli adempimenti fiscali e normativi, oltre a una completa gestione del personale in merito a timbrature, presenze, anagrafiche, buste paga, ferie note spese e rimborsi.

Naturalmente, un software gestionale per alberghi rende più snelle anche le fasi back e front o office, velocizzando le operazioni di check in e check out e migliorando l’esperienza complessiva degli ospiti.

Infine, l’aspetto modulabile di questi strumenti permette fruire di soluzioni cloud dedicate a specifici settori dell’hôtellerie: dai gestionali che garantiscono una digitalizzazione di aree wellness, zone fitness e centri termali, ai software che assicurano una perfetta gestione delle consumazioni effettuate presso i bar e i ristoranti interni alla struttura, indispensabili per un controllo in tempo reale di ingressi e ordinazioni, ma anche di prenotazioni, magazzino e incassi.