Beata Vergine delle Grazie 2024. Messa pontificale del vescovo di Milano, Mons. Delpini

La Diocesi di Faenza-Modigliana e cittadini di Faenza si preparano a celebrare con gioia e devozione la festa della Beata Vergine delle Grazie, patrona della città di Faenza e della diocesi. Quest’anno, le celebrazioni si svolgeranno dal 5 al 12 maggio, con una serie di eventi spirituali e culturali che uniranno la comunità in un momento di riflessione e ringraziamento.

Mons. Delpini, vescono di Milano, celebrerà la Santa Messa pontificale

Uno degli eventi principali sarà la santa messa pontificale del 11 maggio alle 10.30, che sarà presieduta dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Questa celebrazione riveste un significato particolare, poiché sarà l’occasione per ringraziare tutti i volontari che si sono dedicati durante l’emergenza dell’alluvione e altre calamità naturali che hanno colpito la Diocesi. È un momento per esprimere gratitudine e solidarietà verso coloro che si sono impegnati nell’aiutare gli altri nei momenti di difficoltà.

Il vescovo monsignor Mario Toso, a un anno dall’alluvione che ha colpito la Romagna, invita la comunità a ripartire dalla fraternità. “Abbiamo bisogno di conservare questo cuore, risvegliare questa fraternità, favorire questa unità. Non abbiamo altre possibilità se non camminare insieme! Insieme possiamo continuare a rialzarci, a ricostruire quanto è stato distrutto. Da soli non riusciamo ad affrontare sfide più grandi di noi. La celebrazione pasquale del Risorto, per intercessione della Vergine delle Grazie, è la radice dell’unità e della fraternità che sole possono animare la comunità cristiana”.

Nel 2024 la manifestazione non competitiva “Corsa delle Grazie”

Le celebrazioni includeranno anche momenti di festa e convivialità, come la tradizionale torta delle Grazie e il concerto del coro gospel Voices of Joy. Tra le novità di quest’anno, la “Corsa delle Grazie”, una manifestazione podistica non competitiva in collaborazione con l’Atletica 85 Bcc e Uisp Imola-Faenza, che coinvolgerà la comunità in un momento di sport e solidarietà. L’intera settimana sarà caratterizzata da eventi spirituali e culturali, con messe, processioni e momenti di preghiera in diverse località della Diocesi. Questa festa è un’opportunità per rafforzare il legame tra i fedeli e la loro patrona, e per rinnovare l’impegno verso valori di fratellanza e solidarietà.

L’agenda degli eventi in occasione della celebrazione della Madonna delle Grazie 2024

Programma delle Celebrazioni:

5 maggio: Messa di apertura alle 18 presso la Cattedrale, seguita dalle giornate di preparazione in varie località della Diocesi.

10 maggio: Processione da San Domenico alla Cattedrale e Atto di affido a Maria della città e della diocesi alle 20:30.

Processione da San Domenico alla Cattedrale e Atto di affido a Maria della città e della diocesi alle 20:30. 11 maggio: Santa messa pontificale presieduta dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini alle 10:30. Fiorita dei bambini e atto di omaggio alla Madonna della torre civica alle 16. Santa messa con offerta dei ceri da parte dei rioni cittadini alle 18.

12 maggio: Messe in Cattedrale alle 10:30 e alle 18, con benedizione e partenza dei partecipanti alla manifestazione podistica Corsa delle Grazie alle 15.

