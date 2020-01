L’Emilia-Romagna sceglie ancora Stefano Bonaccini

Il centrosinistra tiene, la Lega manca il colpaccio, crollo 5Stelle. Non ci sono ancora i dati definitivi, ma le proiezioni indicano per l’Emilia-Romagna la riconferma del presidente uscente Stefano Bonaccini, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali (sostenuto da Pd, Bonaccini presidente, ER Coraggiosa, +Europa, Europa Verde, Volt). Sembra essere questo il verdetto uscito dalle urne dopo le prime proiezioni del voto delle Regionali del 26 gennaio 2020; la Lega di Lucia Borgonzoni, alla guida della coalizione di centrodestra (assieme a Fdi, Forza Italia, Giovani per l’ambiente, Cambiamo!, Popolo per la famiglia), rimane distante diversi punti percentuali. Nettamente distanti gli altri candidati, in particolare Simone Benini del Movimento 5 Stelle. Percentuali molto alte per queste elezioni regionali: si sono recati alle urne il 67,67% degli aventi diritto, cinque anni prima il dato si fermò al 37,76%.

Stefano Bonaccini: “Abbiamo puntato nei contenuti solo su argomenti inerenti l’Emilia-Romagna”

«Grazie ai tantissimi che hanno dato una mano in questa straordinaria campagna elettorale che abbiamo affrontato con grande serenità – ha affermato Bonaccini – Abbiamo lavorato per costruire una coalizione molto larga e molto civica che ha pagato. Abbiamo parlato delle questioni che interessano i cittadini che erano chiamati al voto e dovevamo recuperare tanta gente che era rimasta a casa cinque anni fa. In questa campagna elettorale abbiamo cercato di non mettere nell’agone politico argomenti che non centrassero con queste elezioni. Abbiamo immaginato un’Emilia-Romagna che guardasse anche a migliorare i propri difetti per competere con le altre regioni più sviluppate nel mondo».

Lucia Borgonzoni: “Per la prima volta abbiamo conteso l’Emilia-Romagna”

«E’ stata una campagna elettorale che mi ha visto girare tutta la Regione, incontrando i tanti problemi che questo territorio ha, problemi a cui continueremo dare risposte – ha dichiarato Borgonzoni – Noi continueremo a rispondere a tutte le esigenze delle migliaia di persone che hanno problemi legati a viabilità e sanità. E’ stato comunque un grande risultato, per la prima volta dopo 50 anni questa Regione era contendibile. Noi continueremo a lavorare fin da domani».

Chi è Stefano Bonaccini

Nato a Modena il 1° gennaio 1967, nel 1990 è nominato assessore alle Politiche giovanili, alla cultura, allo sport e al tempo libero nel comune di Campogalliano. Dal 1993 al 1995 ricopre la carica di segretario provinciale della Sinistra giovanile; nel 1995 è eletto segretario del Pds di Modena. Dal 1999 al 2006 è assessore al Comune di Modena con delega ai lavori pubblici, al patrimonio e al centro storico. Nel marzo 2010 è eletto consigliere regionale dell’Emilia-Romagna. Alle elezioni regionali del 23 novembre 2014, caratterizzate dal basso dato di affluenza di votanti (essendosi recati alle urne solo il 37% degli aventi diritto,anche a seguito dello scandalo Terremerse) ottiene il 49% dei voti ed è così eletto presidente.