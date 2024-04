Il racconto della cogestione 2024 all’Itip Bucci di Faenza

Giunge all’Istituto Tecnico Luigi Bucci di Faenza la seconda edizione della cogestione. Avviata nel 2023, la cogestione consiste in un progetto della durata di una mattina che offre a tutti gli studenti dell’Istituto una varietà di corsi extrascolastici in itinere, gestiti da professionisti dei vari settori, docenti e, talvolta, dagli stessi studenti desiderosi di condividere le proprie passioni. Il successo derivato dalla Cogestione 2023 ha così aperto le porte a alla riproposizione dell’iniziativa, ampliata ulteriormente nei laboratori che quest’anno offre. Tra le scelte degli alunni primeggiano gli sport, trattati non solo da personaggi di rilievo a livello nazionale, come nel caso del Bodybuilding, ma anche dalla componente studentesca nel settore del Motorsport.

“I sondaggi effettuati all’interno dell’Istituto dimostrano un grande interesse da parte degli alunni nelle attività più disparate” – afferma uno dei quattro rappresentanti d’Istituto Matteo Castaldi. Tra le decine di laboratori presenti, emergono la risoluzione di enigmi, l’apprendimento del riemergente dialetto romagnolo, la fotografia e il dialogo con i volontari della Protezione Civile e l’Arma dei Carabinieri che hanno prestato soccorso durante l’alluvione nella primavera del 2023. “Il riscontro del progetto ha superato ogni aspettativa; speriamo di poter riproporre l’attività come evento ricorrente negli anni a venire ed appassionare gli studenti con nuove esperienze” – conclude il rappresentante.

Speciale Cogestione Itip Bucci: alcuni laboratori

Studenti diventano piloti: il laboratorio MotorSport all’Itip Bucci porta l’adrenalina delle corse in classe

Enigmi e indovinelli