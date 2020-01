LIVE / Elezioni Regionali Emilia-Romagna: alle 19 a Faenza ha votato il 61,48%

in aggiornamento

Elezioni Regionali in Emilia-Romagna: alle ore 19 di domenica 26 gennaio 2020 si sono recati alle urne il 61,48% dei faentini chiamati al voto: in tutto in si sono presentati finora in 28.046 nelle 57 sezioni del territorio Comunale. Cinque anni fa, gli elettori votanti alle ore 19 furono il 34,08% (+27,40%). Il dato 2020 è leggermente superiore alla media della provincia di Ravenna, dove la percentuale si attesta al 60.67%, e anche di quella regionale (58,82%). Si ricorda che si può votare fino alle ore 23.

Un dato in netta controtendenza rispetto alle precedenti elezioni regionali: nel 2014, complessivamente, l’affluenza degli elettori emiliano-romagnoli alle urne si fermò al 37,71%; e alle ore 19 il dato si attestò al 31,31%.

I candidati alla presidenza regionale in Emilia-Romagna

Sono in tutto sette i candidati in lizza: il presidente uscente Stefano Bonaccini (Pd, Bonaccini presidente, ER Coraggiosa, +Europa, Europa Verde, Volt), Lucia Borgonzoni (Lega, Fdi, Forza Italia, Giovani per l’ambiente, Cambiamo!, Popolo per la famiglia), Simone Benini (Movimento 5 Stelle), Stefano Lugli (L’Altra E-R), Marta Collot (Potere al popolo), Laura Bergamini (Partito Comunista) e Domenico Battaglia (Movimento 3V – Vaccini vogliamo verità).

Stefano Bonaccini. Lucia Borgonzoni. Simone Benini

A Faenza chiamati al voto in 45.658

Per eleggere il presidente della Regione e i componenti dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, nell’Unione della Romagna Faentina sono chiamati al voto 68.814 elettori così distribuiti sul territorio: Brisighella 6.035; Casola Valsenio 2.060; Castel Bolognese 7.228; Faenza 45.658; Riolo Terme 4.484; Solarolo 3.349.

Votare a 101 anni

Un bell’esempio di senso civico da testimoniare a tutta la comunità: Maria Mirandola, 101 anni (nata il 12 settembre 1918), ex insegnante elementare, ricordata come l’insegnante dal sorriso sempre pronto, ha votato nella mattinata di domenica 26 gennaio al seggio speciale presso l’Asp della Romagna faentina di Faenza.