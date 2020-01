Candidati faentini: Rontini e Liverani rieletti in Emilia-Romagna

Entrambi hanno incrementato i propri risultati rispetto cinque anni fa e continueranno il loro lavoro nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Archiviata già nella tarda nottata di domenica 26 gennaio 2020 l’elezione del presidente della giunta regionale con la conferma di Stefano Bonaccini con il 51% dei voti, sono stati diffusi i numeri definitivi legati al nuovo consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, che vedono confermati Manuela Rontini (Pd, 7.198 preferenze) e Andrea Liverani (Lega, 3.045) nell’assemblea legislativa. Da segnalare, tra i candidati locali, anche l’ottimo risultato di Luca Ortolani (Emilia-Romagna coraggiosa) che in provincia ottiene 1.499 preferenze, non sufficienti però a entrare a far parte dei 50 consiglieri regionali.

I risultati dei candidati faentini: Rontini 7.198 preferenze, Liverani 3.045

Tra i candidati faentini delle principali coalizioni – presenti nella circoscrizione di Ravenna – dopo che tutte le 399 sezioni sono state scrutinate i dati dello schieramento di centrosinistra vedono davanti Manuela Rontini (Pd) con 7.198 preferenze, seguita da Luca Ortolani (ER Coraggiosa) 1.499, Domizio Piroddi (Bonaccini presidente) 750, Linda Maggiori (Europa verde) 419. Edward Necki (ER Coraggiosa) 302, Oriella Mingozzi (Bonaccini presidente) 103.