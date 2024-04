Studenti diventano piloti: il laboratorio MotorSport all’Itip Bucci porta l’adrenalina delle corse in classe

Sfrecciare ad alta velocita su una vettura di Formula 1 restando sui banchi di scuola. Durante l’evento di cogestione, avvenuta all’Itip Bucci il 23 marzo 2024, si sono svolti diversi laboratori, gestiti direttamente da professori, da esperti del settore oppure da studenti interni all’istituto. Il laboratorio alla quale la maggior parte degli studenti ha partecipato è stato il laboratorio di “MotorSport”, laboratorio gestito interamente da 3 studenti di terza dell’Itip Bucci: Nicholas Bertini, Edoardo Carapia e Lorenzo Fabbri.

Durante questo laboratorio sono stati approfonditi gli aspetti tecnici relativi al mondo delle gare, in particolare la struttura dei componenti e le caratteristiche delle vetture di Formula 1. I 3 studenti hanno presentato diversi argomenti tra cui l’analisi dei diversi tipi di gomme utilizzate durante le competizioni e le traiettorie che possono essere seguite dai piloti durante le curve. Hanno poi descritto la differenza del funzionamento dello sterzo tra una macchina da corsa e una macchina comune, le caratteristiche di aerodinamicità che una macchina sportiva deve avere e i diversi assetti che deve avere l’automobile a seconda del tracciato e delle condizioni atmosferiche.

Infine è stato installato su un banco dell’aula un simulatore di guida, dotato di volante e pedali, collegato ad una PlayStation, con il quale chi voleva poteva provare ad assettare una macchina e provare a guidarla in un circuito, con l’obbiettivo di stabilire il miglior tempo della giornata.

Questo laboratorio ha catturato l’attenzione e la partecipazione di un gran numero di studenti, appassionati e non, perché ha descritto in maniera molto dettagliata aspetti automobilistici legati alla fisica e anche perché ha rappresentato un momento di formazione per coloro che in un futuro saranno interessati a lavorare in questo ambito.

Elia