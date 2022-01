Uscito il nuovo bando per il Servizio Civile: l’11 gennaio incontro online per i progetti in Caritas

E’ uscito anche quest’anno il bando per il Servizio Civile Nazionale. La Caritas di Faenza in particolare mette a disposizione 9 posti e organizza un evento online martedì 11 alle 19 per illustrare i progetti. Saranno presenti per raccontare e condividere la propria esperienza anche alcuni volontari degli scorsi anni. Per partecipare è necessario iscriversi entro lunedì 10 gennaio 2022 al seguente link: https://forms.gle/JtsKCV9jFW3mfgd29

Per altre informazioni sui progetti della Caritas di Faenza di quest’anno è possibile anche visitare il sito https://www.caritasfaenza.it/bando-di-servizio-civile-universale-9-posti-con-la-caritas-di-faenza/