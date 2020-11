Prometeo: tanti incontri online sulla storia italiana del Dopoguerra ed elezioni americane

Anche il circolo Arci Prometeo di Faenza deve sospendere le proprie attività in presenza, a causa delle norme previste dal Dpcm che impongono la chiusura dei centri culturali e ricreativi. «Anche se naturalmente il non poter realizzare momenti di incontro è una grave perdita per la nostra realtà, è nostra intenzione re-inventarci e organizzare iniziative online per continuare a offrire alla comunità opportunità di approfondimento e di dialogo, anche se a distanza» afferma la presidente Sara Magazzino. «Per questo abbiamo velocemente riconvertito gli incontri previsti per le prossime settimane, in particolare un’analisi del voto Usa 2020 e un percorso di incontri formativi sulla storia del Novecento organizzato in collaborazione con la Fondazione Bella Ciao».

Si parte il 5 novembre con Giuseppe Masetti e il ruolo dell’Italia nella Guerra Fredda

Giovedì 5 novembre, alle ore 20.45 si parlerà con Giuseppe Masetti (direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna e provincia) del ruolo dell’Italia nello scacchiere internazionale dopo la ricostruzione post bellica, all’inizio della Guerra Fredda; martedì 17 alle ore 20.45 con Guido Ceroni (presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna e provincia) si parlerà invece dei cambiamenti attraversati dal Paese nel periodo del boom economico; e infine martedì 24 alle ore 20.45 con il prof. Andrea Baravelli, docente di storia contemporanea e storia della comunicazione politica presso l’Università Ferrara, si parlerà delle conquiste economiche e sociali degli anni ’70, ovvero del periodo in cui si sono affermati moltissimi dei diritti che oggi i cittadini italiani danno per scontati.

Martedì 10 novembre incontro sulle elezioni americane con il prof. De Pero

Altri momenti in calendario sono anche l’analisi del voto delle elezioni statunitensi, che si terrà martedì 10 alle ore 20.45 con il prof. Mario Del Pero, docente di storia internazionale a SciencesPo Parigi e fra i massimi esperti italiani di storia americana, con cui si approfondiranno tutti gli elementi della sfida Donald Trump-Joe Biden. E infine venerdì 13 i soci del circolo organizzano un dibattito online sul ruolo degli uomini nel femminismo: i diritti di genere e le pari opportunità sono soltanto una questione “fra donne”?

Tutte le informazioni sulle attività on line del circolo si possono reperire sulla pagina Facebook “Prometeo Arci Faenza”, sulla quale sarà pubblicato in diretta il video secondo il calendario definito.