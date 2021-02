“Un museo d’amare”: visita guidata virtuale a Palazzo Milzetti per S.Valentino

Domenica 14 febbraio, nella giornata dedicata alla Festa di San Valentino, Palazzo Milzetti propone un percorso guidato fra amore, arte e poesia dal titolo evocativo: ”Mitici Amori”. I visitatori potranno seguire un itinerario virtuale guidato, a cura dei Servizi Educativi del museo, che sarà trasmesso in diretta streaming dalla pagina Facebook di Palazzo Milzetti dalle ore 16.00.

Un percorso culturale che parla con forza dell’amore

Il percorso si snoderà lungo il percorso di visita del piano terra e del piano nobile e che comprenderà varie tipologie artistiche: storie mitologiche, storie epiche, avvenimenti storici introdurranno all’amore coniugale, all’amore tragico, all’amore non corrisposto.

In qualunque epoca, nulla si può opporre alla forza d’Amore, a cui è dedicata un’intera stanza all’interno dell’edificio, il Boudoir, sul cui soffitto campeggia il Trionfo d’Amore, di ispirazione petrarchesca. Alla forza di Cupido si piegano dei e uomini; le loro storie sono raccontate dal pennello di Felice Giani: gli amori di Giove, il ratto di Proserpina, Diana ed Endimione. Ed ancora, Ulisse e Penelope, Nettuno e Anfitrite, Apollo e Dafne, che rifiuta il dio innamorato proprio per volontà di Amore; per terminare, la bellissima fiaba di Amore e Psiche.