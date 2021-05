Outdoor Education: crescere all’aria aperta. Incontro online della Fondazione Marri il 12 maggio

Crescere all’aria aperta è qualcosa di cui si sente nostalgia dopo tanti mesi passati a casa, ma di certo è qualcosa di imprescindibile soprattutto per i più piccoli. Di questo si parlerà mercoledì 12 maggio, alle 20.45 nell’ultimo dei tre incontri formativi rivolti ai genitori dal titolo “L’educazione si cura (anche) all’aperto” organizzato dalla Fondazione Marri – S.Umiltà. L’evento, rivolto a educatori professionali e volontari e genitori di bambini fino a sei anni, sarà online, sulla piattaforma Google Meet e i relatori saranno il pediatra Leonardo Loroni e il fisioterapista Nicola Ghinassi.

Outdoor Education: la crescita dei bambini nella relazione con la natura

Un approfondimento sull’importanza di un approccio educativo negli ambienti esterni, a contatto con la natura e con le opportunità formative che essa fornisce. Il dott. Leonardo Loroni, pediatra e cofondatore dell’associazione “Dalla parte dei minori” e il dott. Nicola Ghinassi, fisioterapista, parleranno quindi di Outdoor Education, ovvero di tutte quelle pratiche educative che permettono ai più giovani di crescere tramite la vita all’aria aperta. E’ infatti attraverso l’azione corporea, motoria, l’esperienza multisensoriale e percettiva che il bambino conosce se stesso e il mondo che lo circonda, in un’interazione continua con l’ambiente. Ambiente che troppo spesso viene identificato con lo spazio chiuso, controllato e sicuro, dell’aula e della casa, e che invece può e deve connotarsi anche quale spazio all’aperto, nel quale vivere esperienze libere di gioco e di socialità, di esplorazione e scoperta del “nuovo”, a diretto contatto con la natura. L’incontro vuole essere una riscoperta di tale opportunità, preziosa per l’educazione dei nostri figli, proprio in uscita da questo tempo di forzata chiusura dettata dalla pandemia, per abbandonare i pregiudizi e le ansie che ci condizionano e limitano nell’accettare il rischio.

Come partecipare

L’incontro si terrà mercoledì 12 maggio alle 20.45. La partecipazione è libera e gratuita. Sarà possibile seguire l’evento collegandosi alla piattaforma Google Meet al seguente indirizzo https://meet.google.com/jnb-axwo-qet oppure sempre collegandosi a Google Meet ma inserendo il codice jnb-axwo-qet.