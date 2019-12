A Cesena 13 giovani si vaccinano per proteggere il compagno

“Ancora un gesto di responsabilità, generosità e amicizia, che questa volta viene direttamente dai ragazzi – afferma la responsabile della Pediatria di Comunità dottoressa Antonella Brunelli – gli episodi di Faenza e Cesena testimoniano la ricchezza del nostro territorio in termini di solidarietà e sensibilità . Il bene è contagioso”

Vaccinarsi per aiutare un proprio compagno. Come successo qualche mese fa , 13 ragazzi di una scuola superiore di Cesena hanno ripetuto il gesto di responsabilità nei confronti di un proprio compagno trapiantato. Sebbene già vaccinato contro l’influenza, oltre la metà dei suoi amici ha pensato di proteggerlo ulteriormente vaccinandosi e riducendo il rischio di contagio e malattia.

Francesco Ghini

