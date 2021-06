L’attore Denis Campitelli di “Volevo Nascondermi” ospite all’Arena del Carmine il 29 giugno

Continuano gli appuntamenti di Cinemaincentro all’Arena del Carmine. Martedì 29 giugno, in occasione della proiezione di “Volevo Nascondermi” del regista Giorgio Diritti, sarà ospite in sala l’interprete Denis Campitelli che incontrerà il pubblico al termine della proiezione. Il film, girato in Emilia Romagna, racconta la storia del pittore Antonio Ligabue, interpretato magistralmente da Elio Germano, vincitore del David di Donatello come Migliore Attore Protagonista.

Chi è Denis Campitelli

Denis Campitelli, che nel film interpreta il ruolo di Nerone, l’autista del pittore Antonio Ligabue, interpretato da Elio Germano, è un attore di teatro, cinema e tivù. Cesenate, classe 1976, laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari a Cesena abbandona presto questa strada per seguire il desiderio di fare l’attore. Si è formato quindi nella “Bottega del Teatro” del cesenate Franco Mescolini e ha lavorato in vari laboratori teatrali tra cui anche il faentino Teatro Due Mondi. Molto legato al territorio romagnolo, dove tuttora vive, ha fatto del teatro dialettale il perno della sua carriera.