Ahab e Studio Neri: letteratura, ceramica e musica il 2 e il 3 luglio 2021

Gli spazi di Ahab e di Studio Neri sono pronti ad accogliere il loro pubblico, offrendo due giorni di letteratura, ceramica e musica a Faenza il 2 e il 3 luglio 2021.

Ahab: uno spazio culturale dedicato alla letteratura

Ahab è uno studio dedicato alla scrittura e alla lettura nato nell’autunno dell’anno scorso dalla mente del giovane Rolando Leotta. L’obiettivo è diventare un punto di ritrovo per gli amanti della letteratura, ma anche un incubatore di idee per aspiranti scrittori. Ospita già un gruppo di lettura e ha organizzato la “cena con autore” a cui ha partecipato Michele Zizzari. La pandemia, però, ha rimandato il calendario, che ripartirà venerdì 2 luglio 2021 alle ore 20:00 con un evento per le celebrazioni dantesche, la presentazione del nuovo romanzo di Luca Tarenzi, L’ora dei dannati – L’abisso, edito da Giunti e primo volume di una trilogia fantasy. Tarenzi mostra un inferno come non l’abbiamo mai studiato: un racconto carcerario, una storia di redenzione piena di colpi di scena e combattimenti appassionanti, fino all’incredibile finale che lascia aperto il destino dei cinque straordinari antieroi.

A dialogare con l’autore saranno Rolando Leotta e Debora Leonardi, che al modernissimo inferno dal quale i dannati tentano in ogni modo di evadere, sovrapporrà alcune terzine dantesche, creando un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Studio Neri: contaminazione tra ceramica e musica

Sabato 3 luglio, invece, lo Studio Neri ospiterà dalle ore 16 un momento di contaminazione culturale: il ceramista Alessandro Pluz Placci esporrà le sue nuove opere, circondate da quelle del pittore e padrone di casa Martino Neri, e alle 18 si esibirà il pianista Alceste Neri. Le opere di Pluz fanno parte della serie Ceramiche Punk e sono frutto del suo percorso da autodidatta, iniziato nel 2018 e che lo ha portato a discostarsi dalla tradizione, rifiutando innanzitutto il collegamento tra forma e funzione dell’oggetto ceramico. Al contrario, Alceste Neri viene da una lunga carriera accademica in diversi conservatori classici italiani e esteri, e attualmente collabora in qualità di pianista accompagnatore con i quelli di Pesaro e Bologna. Durante la serata, presenterà alcuni brani originali per pianoforte.

L’ingresso agli eventi è libero, è gradita ma non obbligatoria la prenotazione. Nel rispetto delle norme Covid, verrà offerto un piccolo aperitivo.