Al via un corso Its sulla gestione dei rifiuti a Ravenna: coinvolte anche scuole faentine

Qualche mese fa, intervistando la consigliera provinciale Maria Luisa Martinez, avevamo parlato di corsi di orientamento post diploma e corsi di formazione per ragazzi. In particolare avevamo parlato della presenza a Ravenna della presenza di due ITS della durata di due anni che si appoggiano all’istituto Nullo Baldini. A settembre avrà inizio un nuovo corso dell’Its a Ravenna che coinvolgerà però anche alcune scuole superiori di Faenza e aziende del territorio.

I corsi: bandi e iscrizioni

I corsi sono interamente finanziati dalla Regione ER e sostanzialmente gratuiti per i partecipanti. Per il biennio 2021-23 oltre alla conferma del corso sulla efficienza e risparmio energetico in ambito industriale ( corso TS 4 RED – Renewable Energy Development – Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili ) viene programmato ed è stato finanziato un secondo corso, TS 4 GREEN – Gestione Rifiuti 4 Energy & Environment -Tecnico Superiore per l’Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia. Entrambi i corsi hanno sede principale all’ITIS N. Baldini Ravenna ma molte scuole superiori del territorio lughese e del territorio faentino hanno aderito e saranno coinvolte per lezioni e attività di laboratorio sul territorio. Dal 14 giugno sono stati pubblicati i bandi per le iscrizioni che proseguiranno fino agli inizi del mese di ottobre. Tutte le informazioni in merito sono disponibili sul sito https://www.itstec.it/news. html. Proprio per avere un numero adeguato di iscritti la Fondazione responsabile ha avviato una campagna di orientamento rivolta agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori della provincia di Ravenna e della Regione.

Cosa sono gli Its

Gli Its, Istituti Tecnici Superiori sono “scuole ad alta specializzazione tecnologica”, nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. Formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria. Si costituiscono secondo la forma della Fondazione di partecipazione che comprende scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali. Gli Its offrono corsi relativi a sei Aree Tecnologiche e specifici ambiti cercando di conciliare le aspettative dei ragazzi alle esigenze del mercato del lavoro. Nel dettaglio gli ambiti sono:

Efficienza energetica, ambito legato alla nuova proposta Ts 4 Green

Mobilità sostenibile

Nuove tecnologie della vita

Nuove tecnologie per il Made in Italy (sistemi meccanica, moda, alimentare, casa, servizi alle imprese)

Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali

Tecnologie dell’ informazione e della comunicazione

La nuova proposta: green economy

La nuova proposta si sposa con i temi ambientali proposti anche dall’Europa. Il corso infatti mira a formare le nuove professioni green con cui governare la transizione energetica ed ecologica e i relativi progetti compresi nel pacchetto finanziato soprattutto attraverso i fondi Next Generation UE. La formazione green quindi che occorre garantire a livello di tecnici superiori nei settori di risparmio, efficienza energetica e progetti di transizione verso la decarbonizzazione , ma anche relativi al settore del recupero di scarti, sottoprodotti e rifiuti per produrre, fra l’altro, energia alternativa o legati alla simbiosi industriale con riguardo sia all’ energia sia alle materie prime seconde. Il corso cerca di cogliere l’impeto che sull’onda del Next Generation Ue farebbe sì che l’occupazione italiana nei prossimi 5 anni possa coinvolgere oltre 2.000.000 di giovani e giovanissimi laureati, neolaureati e tecnici superiori con diploma di V livello europeo, ovvero post diploma di scuola media superiore.

Per altre informazioni

Per altre informazioni più dettagliate ecco il pdf illustrativo dell’offerta formativa.

