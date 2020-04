Fatti d’Arte: tra teatro e cultura, gli appuntamenti online del mese di aprile

L’associazione Fatti d’Arte di Faenza non si era fermata prima (portando gli appuntamenti del festival Sorelle di Corpo sul web) e non si ferma ora, proponendo una serie di attività a distanza in questo mese di aprile ancora caratterizzato dalle restrizioni Covid 19. «Siamo consapevoli del periodo difficile che ci troviamo ad affrontare – scrive l’associazione – Per questo che abbiamo deciso di proseguire le iniziative dell’associazione in maniera virtuale, perchè crediamo che possa far piacere un’alternativa creativa in questo periodo di quarantena».

Il programma

Corsi: Gli insegnanti sono stati disponibili a mantenere i corsi in maniera virtuale per avere un accompagnamento creativo in questo periodo utilizzando la piattaforma zoom.

Festival virtuale: il festival Sorelle di Corpo si è concluso, ma per chi non è riuscito a seguire le dirette abbiamo creato un canale youtube dedicato agli appuntamenti dove sono raggruppati i talk e i diversi eventi virtuali.

Tour di Palazzo Esposizioni: Le mostre esposte a Palazzo delle esposizioni le abbiamo rese fruibili grazie a Elisa Stefani e a Marco Barbera trovate il tour in 360 sul nostro sito.

Quarantheater: Appuntamento settimanale durante la quarantena – oggi, 16 aprile alle 20:30.

Un gruppo molto eterogeneo di artisti sparsi in tutta Europa si incontrano in un unico show settimanale. Il quarantheatre Show! L’iniziativa nasce con lo scopo di intrattenere il pubblico anche durante questo periodo di quarantena. Come? Grazie all’esibizione di attori, musicisti, maghi, ballerini e artisti visivi, uniti dalla voglia e la necessità di condividere la loro arte facendo passare un’oretta di serenità agli spettatori distribuiti nelle proprie case.

La piattaforma da cui va in onda lo show è Instagram, noto social network, e le live sono pubblicizzate e trasmesse dal profilo @quarantheatre_show.