Ecologia integrale: a Botteghe e Mestieri presentazione dei libri del vescovo Mario e Massimo Folador

Si intitola “Romagna wellgreen. L’agricoltura sostenibile nelle eccellenze territoriali” l’evento organizzato dalla cooperativa sociale Botteghe e Mestieri e dalla Diocesi di Faenza-Modigliana per presentare gli ultimi lavori di mons. Mario Toso, “Ecologia Integrale, dopo il coronavirus”, e Massimo Folador, “Verso un’Economia Integrale. La via italiana alla ripresa”. L’evento si terrà il 24 giugno a partire dalle 17.30 a Faenza, in via Ravegnana 218, presso la nuova sede della cooperativa specializzata in inserimento lavorativo di persone con disabilità. Insieme agli autori delle opere ci saranno anche il sindaco di Faenza, Massimo Isola e il presidente di Botteghe e Mestieri, Claudio Mita, moderati da Luciano Caroli.

La nuova sede di Botteghe e Mestieri

“Avevamo programmato questo evento per il mese di ottobre del 2020, ma per ovvi motivi lo abbiamo dovuto rimandare. Ora siamo pronti a riflettere insieme ai presenti sui temi che gli autori portano alla nostra attenzione e che sono molto cari alla nostra cooperativa – spiega Claudio Mita, presidente Botteghe e Mestieri -. L’evento è anche per noi occasione di far conoscere la nostra nuova sede qui a Faenza, per la quale abbiamo grandi progetti”.

Il nuovo stabilimento di Botteghe e Mestieri sorge su una superficie di 1000 metri quadrati dove la cooperativa ha trasferito il laboratorio di pasta fresca e gli uffici dell’e-commerce del sito bottegadelmonastero.it. Nei locali è stato aperto, inoltre, un nuovo punto vendita per i prodotti realizzati dai soci, che si aggiunge così a quello di Cuffiano. Ad oggi Bottega e Mestieri conta 17 soci lavoratori, di cui sei con disabilità e due tirocinanti in condizioni svantaggiate, tutti impegnati nella produzione e nella vendita di prodotti da forno e pasta fresca.