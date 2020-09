Positività Covid di un insegnante in una scuola elementare di Faenza: pronto intervento dell’Ausl

A seguito di attività di contact tracing svolta dall’Igiene pubblica di Ravenna, è emersa venerdì 25 settembre la positività a Covid-19 di un insegnante di una scuola primaria di Faenza. «Immediatamente il personale ha effettuato un sopralluogo presso le struttura verificando un rigoroso rispetto delle disposizioni finalizzate a evitare contagi – spiega Ausl Romagna – Conseguentemente non sono stati individuati contatti stretti fra gli alunni».

Agli alunni tampone prevalentemente a scopo conoscitivo

Non è stato dunque previsto l’isolamento per gli alunni, ma l’effettuazione, per loro e per personale scolastico, di tampone a scopo prevalentemente conoscitivo. Sono state invece collocate in quarantena due maestre considerate contatti stretti.