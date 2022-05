Cena Itinerante: il Mei ricorda Valter Dal Pane a dieci anni dalla scomparsa

Torna a Faenza la XV edizione dell’appuntamento della Cena itinerante del Distretto A dal 27 al 29 maggio. «Facciamo una robina», questo il titolo dell’edizione 2022, un richiamo alla vulcanica inventiva di Valter Dal Pane, ideatore dell’iniziativa scomparso dieci anni fa, che utilizzava questo termine per preparare colleghi e amici a doversi mettere in gioco in una nuova avventura. Tre giorni sviluppati in 43 spazi diversi che apriranno le loro porte per accogliere 47 ristoratori, 23 cantine, 8 birrifici e 9 cocktail bar. In tale occasione nei Giardini di Piazza San Francesco venerdì 27 maggio dove sarà presente un punto dell’Associazione Valter Dal Pane sarà distribuito il Pipinè speciale realizzato in occasione della scomparsa di Valter a cura di Giordano Sangiorgi e Alberto Cater Visani insieme allo straordinario cd realizzato sempre per l’occasione La Repubblica di Valter grazie all’impegno di Roy Paci e Gian Maria Manuzzi.

Numero speciale del Pipinè e il cd La Repubblica di Valter

Il numero speciale del Pipinè, un mensile che uscì per ben 50 numeri per dieci anni, grazie al lavoro coordinato di Valter Dal Pane, Giordano Sangiorgi e Alberto Cater Visani, presenta gli interventi di tutti coloro che sono stati vicini a Valter dal punto di vista umano e professionale raccontando cosi nel suo percorso, la storia di Valter Dal Pane in tutti i

suoi molteplici aspetti , mentre il cd La Repubblica di Valter è un progetto nato per corrispondere al dono dell’amicizia, dell’attenzione e della bellezza ricevute dal nostro incontro con lui attraverso la musica. Sul Pipine’ speciale si possono trovare interventi di Anna Lita, Fabrizio Bicio Bagnara, Gian Maria Manuzzi, Giordano Sangiorgi, Daniele Tigli, Giuliano Gnoli, Carlo Cattani, Massimo Zoli, Rino Della Valle, Francesco Tassi, Fabrizio Mantovani, Alberto Cater Visani, Bianca Maria Canepa, Matteo Zauli, Matteo Fantinelli, Andrea Spada, Leone Conti, Gifford Myers, Michele Minisci, Antonello, Mirta, Edda, Serena, Erika, Francesca e Gaia, Alessandro Nero Neretti, Simona Sangiorgi, Pape Gurioli, Roberto Rondinelli, Dj Barnaba e Franz Bonucci. Mentre sul cd si possono trovare brani di Pier Cortese, Pino Marino, Andrea Pesce, Ilaria Graziano, Zibba, John Lui, Gabriele Lazzarotti, Grazia Negro, Leo Pari, Roberto Angelini e Roy Paci. Le due produzioni omaggio a Valter Dal Pane nei dieci anni dalla sua scomparsa si possono trovare presso l’Associazione Valter Dal Pane nei Giardini di Piazza San Francesco durante la Cena Itinerante del Distretto A del 27 maggio e nei giorni successivi all’Osteria della Sghisa.