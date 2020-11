Renzo Bertaccini lancia l’iniziativa in cui gli scrittori diventano “Librai per un giorno”

Cristiano Cavina, Luca Rossi, Nicola Ragazzini, Stefano Saviotti e Pier Giorgio Oriani: sono questi gli scrittori che per un giorno si cimenteranno come librai alla Bottega Bertaccini di Faenza, un’iniziativa che vuole avvicinare il pubblico agli autori con modalità alternative in questo tempo di pandemia. «Continua il periodo di chiusure e limitazioni legate alla diffusione da Coronavirus e chissà quando ne verremo fuori. L’unica buona notizia, per noi, è che le librerie in tutta Italia (anche nelle zone rosse) restano aperte perché sono state considerate fra le “attività essenziali” – spiega Renzo Bertaccini – un riconoscimento al valore della lettura e alle librerie come luogo di “nutrimento” che non può che farci piacere e trovarci d’accordo. Per quanto ci riguarda noi continuiamo a essere presenti, proponendo qualche piccola occasione per conoscere le novità librarie che sono arrivate o stanno per arrivare sugli scaffali delle librerie. Nasce da questa esigenza l’idea della iniziativa “Libraio per un giorno”. Non si possono fare le presentazioni e bisogna evitare gli assembramenti, ma uno scrittore può andare qualche ora dietro il banco e vendere il proprio lavoro, “libraio per un giorno”appunto. Resta invece il nostro rammarico perché altri servizi culturali sono stati chiusi (cinema, teatri, musei, biblioteche). Teniamo botta».

Si parte sabato 21 novembre con Cristiano Cavina

Nel pieno rispetto delle norme (accesso consentito a tre persone per volta, distanziati, mascherati e igienizzati) per alcuni sabati di novembre e dicembre la Bottega Bertaccini di Faenza ospiterà alcuni autori in carne e ossa, di persona personalmente, che “venderanno” le proprie ultime pubblicazioni. Si comincia sabato 21 novembre. A partire dalle ore 17 fino alla chiusura, Cristiano Cavina tenterà di vendere il suo ultimo libro “Baràca! Spataccarsi in Romagna con due euro (o quasi)” pubblicato dalla casa editrice Polaris. Questo libro non tratta di sagre ma di eventi particolari che hanno a che fare con il cibo e il bere, anche, ma soprattutto con un modo originale e irripetibile di divertirsi. Cioè, detta in romagnolo, spataccarsi. Spataccarsi è quando fai qualcosa che il giorno dopo sai già che ti ricorderai per sempre. Quindi, se cercate la Sagra del Tortello Paglierino con Ragù di Poiana o la Fiera dell’Asparago Selvatico che Cresce Solo Dietro al Convento, meglio che cerchiate su Google. Se invece siete interessati a qualcosa che gli algoritmi dei motori di ricerca spesso snobbano, allora questo libro è il posto giusto.

Il 28 novembre un libro su Lord Byron e la Romagna

A seguire sabato 28 novembre, sempre dalle ore 17 in avanti, librai per un giorno saranno Luca Rossi e Nicola Ragazzini, curatore e traduttore del libro “Lord Byron e la Carboneria romagnola – Diari, amori e società segrete”, White Line edizioni. I diari possono essere una fondamentale porta di accesso per il cuore e la mente di un poeta, o per capire meglio un dato periodo storico. Il diario tenuto da Lord Byron durante il suo soggiorno in Romagna è uno dei tasselli fondamentali per comprendere l’evolversi di questo personaggio leggendario, protagonista assoluto del romanticismo e dei moti rivoluzionari che lo seguirono. I diari romagnoli, ricchi di amori e intrighi politici, sono qui presentati in una nuova traduzione.

Sabato 5 dicembre sarà libraio Stefano Saviotti con un libro sulla Torre di Oriolo

Arriviamo a sabato 5 dicembre, ore 17, con Stefano Saviotti e il suo “La Torre di Oriolo – Storia di una rocca e del suo territorio”, stampato dalla Tipografia Valgimigli. A trent’anni di distanza dalla pubblicazione del precedente volume su Oriolo, molte cose sono cambiate in quell’angolo di campagna faentina: la Torre è stata restaurata ed è ora divenuta un’attrazione turistica, molti eventi vengono organizzati nel corso dell’anno, sono sorti agriturismi e cantine e i vigneti ormai dominano il paesaggio. Con questo suo nuovo libro, Saviotti arricchisce la storia della Torre e del suo territorio con nuovi documenti, disegni e fotografie, restituendoci un’immagine completa di questa realtà.

Si conclude sabato 12 dicembre con Pier Giorgio Oriani

Chiudiamo (se non vi saranno novità e sorprese dell’ultimo minuto) sabato 12 dicembre, ore 17, con Pier Giorgio Oriani e il suo libro “Il monaco e la volpe – Storia di una amicizia“, edito da Il Ponte Vecchio di Cesena. L’incontro fra un monaco e una volpe fa nascere una sorprendente fraternità tra due mondi pur così lontani, fra boschi, sentieri e stagioni. Si tratta di una favola tenera e struggente? Invece è una storia vera, una storia esemplare, quasi una parabola nella quale i fatti assumono i valori del simbolo.