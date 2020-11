Incontro online sull’Illuminismo nella filosofia contemporanea con il prof. Diego Donna

Sapere aude!, «abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza». Rispondendo alla domanda “Che cos’è l’Illuminismo?”, Immanuel Kant sintetizzava nel 1784 la normatività speculativo-pratica di un intero secolo: l’Illuminismo è quel periodo della storia che nel principio dell’uso pubblico della ragione riconosce la propria unicità rispetto al passato. Che cosa ci resta in eredità di questo movimento che interrogò lo statuto della conoscenza e dei suoi limiti, la relazione fra Stato e religione, l’origine del potere e del linguaggio?Lunedì 16 novembre alle ore 21, nell’ambito della rassegna Incontro col Filosofo organizzata dall’ass. Filò, sarà ospite Diego Donna, filosofo dell’Università di Bologna, con una lezione dal titolo Critica e reinvenzione dell’Illuminismo nella filosofia contemporanea.

Da Kant alla filosofia del Novecento erede dell’Illuminismo

La conferenza approfondisce una delle biforcazioni fondamentali inaugurate dal pensiero critico: la via tedesca, che dal progetto kantiano di una filosofia critica giunge fino alla Scuola di Francoforte, e la via francese del Novecento, che dall’indagine storico-epistemologica si prolunga nella riflessione antropologica di Michel Foucault. Diego Donna insegna filosofia presso l’Università di Bologna occupandosi di storia della filosofia moderna e contemporanea. Fra le sue pubblicazioni: Norma Segno Autorità. Filosofia, teologia e politica in Spinoza, Bologna, BUP, 2019; Dispersione Ordine Distanza. L’Illuminisimo di Foucault, Luhmann, Blumenberg, Macerata Quodlibet, 2020; Contre Spinoza. Critique, système et métamorphoses au siècle des Lumières, Genève, Georg, 2020.

L’evento è gratuito. Per chi non fosse ancora socio dell’associazione Filò, è obbligatorio il tesseramento 2020 (€ 15 adulti – € 10 studenti – € 5 minori), che dà diritto a partecipare a tutti gli altri appuntamenti dell’anno. In seguito all’ultimo Dpcm del 25.10.20, l’evento si terrà online sulla piattaforma Zoom.

