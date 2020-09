Elezioni a Faenza: l’ex maestra Maria vota a 102 anni

C’è ancora tempo fino alle ore 15 di oggi, lunedì 21 settembre, per votare per il referendum costituzionale e per l’elezione del nuovo sindaco di Faenza; nella giornata di domenica l’affluenza è stata del 54%. Nel frattempo, presso la Residenza per Anziani “Il Fontanone” di Faenza, in presenza del Seggio Speciale, questa mattina ha votato la ex maestra Maria Mirandola nata il 12 settembre 1918, quindi 102 anni: una bella testimonianza di come non si smetta mai di essere cittadini attivi.