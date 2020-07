Cena & Concerto: Vandelli di Equipe 84 al Ristorante Monte Brullo

A grande richiesta, dopo i live del Gallo Team e dei Ribelli come date zero, riparte la nuova stagione della kermesse “Cena & Concerto“ al Monte Brullo sulle colline di Faenza in Via Santa Lucia in collaborazione con la Casa della Musica di Faenza.

Maurizio Vandelli dell’Equipe 84 nella rassegna “Cena & Concerto”

Si prosegue alla grande mercoledì 29 luglio alle 20 con Maurizio Vandelli dell’Equipe 84 che, reduce dal successo del disco e tour con Shel Shapiro dei Rokes, ripercorrerà tutti i grandi successi dell’Equipe 84 e la sua carriera di grande artista. La serata di musica leggera avrà inizio alle 20 al Ristorante Monte Brullo sulle colline di Faenza in Via Santa Lucia.