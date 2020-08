Project Power di Henry Joost

La Mutazione è la chiave della nostra evoluzione, ci ha consentito di evolverci da organismi monocellulari a specie dominante sul pianeta. Questo processo è lento e normalmente richiede migliaia e migliaia di anni, ma ogni centinaio di millenni l’evoluzione fa un balzo in avanti – Professor Xavier – X-Man di Bryan Singer

Nelle strade di New Orleans, è stata creata una droga speciale che permette, a chi l’ assume, di ottenere un superpotere di qualsiasi tipologia, da sfruttare solamente per cinque minuti esatti.

Il livello di criminalità naturalmente sale a dismisura. In questa realtà, molto simile alla nostra, i poteri acquisiti non vengono utilizzati per salvare vite o per gesti di eroico valore, ma bensì per scopi personali moralmente discutibili oppure per soddisfare costantemente la propria dipendenza da essi, come se si trattassero di autentici stupefacenti. Il traffico di questa sostanza, chiamata “Power”, dovrà essere sventato da un poliziotto dai metodi poco ortodossi (Joseph Gordon-Levitt), un ex soldato in cerca di vendetta (Jamie Foxx) e da una ragazzina impertinente e coraggiosa con la passione per la musica rap.

Ritorniamo nuovamente a parlare di uno degli ultimi prodotti Netflix, il quale tenta, in modo più o meno riuscito, di portare una ventata d’ aria fresca all’interno dell’ambito supereroistico cinematografico, sviscerando in stile moderno il concetto di “potere” tramite la provocante metafora con la droga, non sdegnando anche qualche citazione di lusso ai “Revenge Movie” (Uno su tutti Taken, “Io vi troverò”, con Liam Neeson).

New Orleans respira e canta a ritmo di rap.

L’ambientazione in cui si muovono i protagonisti è sicuramente molto ispirata: le strade sporche e malfamate della città racchiudono un senso di spiacevole disgusto, la malavita regna incontrastata e la povertà di fondo è sgradevolmente tangibile.

Nemmeno i bambini non possono rimanerne esclusi da questo marciume, tant’è che alcuni di essi, per sopravvivere e per aiutare i propri genitori e sbarcare il lunario, sono costretti a spacciare sostanze illegali in completa solitudine e quindi soggetti a tutti i pericoli del caso. I personaggi combattono a fatica per una rivalsa sociale, professionale o famigliare, sfruttando a dovere i propri talenti personali a vantaggio di una scapestrata ed insolita banda di eroi uniti da interessi più o meno comuni e accompagnati da una notevole sequenza di inquadrature d’azione al cardiopalma ma non sempre di successo.

La fotografia aiuta non poco allo scopo, i colori rosso accesi della notte si incastonano bene con il colore del sangue versato e della totale frenesia che pervade la prima ora della pellicola, per poi cedere il posto a tonalità più spente che aiutano a sviluppare tensione nel finale.Nota dolente: la realizzazione grafica e visiva dei superpoteri; davvero deludente ed evidentemente a basso budget.

Attori non più sulla cresta dell’onda ma che cercano di tornare alla ribalta.