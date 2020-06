Dal 21 giugno attivo il servizio “Tutti al mare in bus a Punta Marina”

La Coop. Trasporti di Riolo Terme, in collaborazione con la Bottega del Viaggio e l’Auser Faenza, quest’anno ripropone “Tutti al mare in bus” tutti i martedì, venerdì e domenica dal 21 giugno al 30 agosto 2020. Per tutti coloro (bambini, genitori e nonni) che vogliono raggiungere il mare senza preoccuparsi del traffico sarà possibile prenotare ed acquistare il proprio posto sul bus con un biglietto di andata e ritorno al costo di 12 euro.

Il servizio attivo tutti i martedì, venerdì e domenica

La Cooperativa Trasporti di Riolo Terme permette di raggiungere la località di Punta Marina, per tutta l’estate, con partenza alle ore 7.50 dalla stazione dei Bus di Faenza e con collegamenti diretti anche dalle vallate di Riolo Terme (partenza anche dallo stabilimento termale) – Castel Bolognese e Tredozio – Modigliana – Marzeno. È un servizio che permetterà a tutti i residenti e i turisti del comprensorio faentino di raggiungere facilmente le spiagge di Punta Marina e Marina di Ravenna sfruttando un mezzo di trasporto economico ed ecologico. L’arrivo è previsto per le 8.40 a Punta Marina con discesa passeggeri a due passi dal mare e possibilità di utilizzare il servizio “navetto” che collega il lungo mare di Punta e Marina di Ravenna: autobus gratuiti ogni 15 minuti.

Bike tour: necessaria la prenotazione

Inoltre per gli amanti della bicicletta ci sarà la possibilità di prenotare un Bike Tour da Punta Marina a Marina Romea con tour in pialassa ed escursione in barchino a 35 euro (Bambini da 0-3 anni 5 euro e fino a 10 anni 25 euro). La quota comprende nolo bici, assicurazione, accompagnatore ed escursione in barchino. La novità di quest’anno è la prenotazione obbligatoria. Questa prassi è stata inserita per una migliore gestione e per rispettare tutte le norme di igienico sanitarie vigenti. La partenza per il ritorno è programmata alle ore 17.30 da Punta Marina.

Per tutti coloro volessero maggiori informazioni o per gruppi organizzati è consigliabile contattare direttamente gli uffici della Cooperativa Trasporti di Riolo Terme al 0546 71028 o La Bottega del Viaggio al 0546 1913777.