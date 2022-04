Angelo Emiliani presenta il suo libro “Storia del P.C.I. di Faenza” il 23 aprile alle 18

Sabato 23 aprile 2022 alle 18 presso il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea nella Sala delle Feste di Palazzo Laderchi la presentazione di “Storia del P.C.I. di Faenza” 1919-1944 di Angelo Emiliani. Saranno presenti il sindaco Massimo Isola e il prof. Pietro Albonetti, storico.

Storia del P.C.I. di Faenza

«Tocca a poche decine di persone, in grandissima parte giovani, prive di mezzi, provenienti da svariate attività e quindi non appartenenti ad un ceto sociale omogeneo, in possesso di modeste conoscenze maturate sui banchi di scuola, costruire a Faenza il Partito che rivendica il ruolo storico di guidare il movimento dei lavoratori nella lotta per la conquista del potere». I comunisti nella storia di Faenza dal primo dopoguerra alla Liberazione della città. Le vicende

di una minoranza che si è opposta con tenacia e sacrificio alla reazione fascista subendo violenze, confino e carcere, che ha agito nella clandestinità e ha dovuto conformarsi alle direttive del movimento internazionale al quale apparteneva, che ha saputo fornire un apporto essenziale, generoso e unitario, alla lotta per la sconfitta del nazifascismo e per la conquista della nuova Italia democratica e repubblicana.

Chi è Angelo Emiliani

Faentino, nato in una famiglia di mezzadri, Angelo Emiliani è garzone di bottega a 11 anni, operaio alla Cisa a 15 e in seguito sindacalista alla Camera del Lavoro di Faenza, impegno, questo, al quale deve gran parte della sua formazione. Per un decennio è stato redattore del settimanale “sette sere”. Svolge da molti anni ricerche sulla storia della guerra civile spagnola, dell’aviazione, del gioco del pallone a bracciale e sulla Faenza della prima metà del secolo

scorso, temi sui quali ha scritto e pubblicato numerosi libri e molti articoli apparsi su riviste italiane e straniere.

Informazioni

