Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman

Che spreco passare tanto tempo con una persona, solo per scoprire che è un’estranea. Jim Carrey – Se mi lasci ti cancello

La dolce Lucy è la fidanzata di Jake, un ragazzo colto e sensibile con cui condivide una relazione a cui sembra non tenere particolarmente: il fuoco vivo della passione appare spento e demotivato, una distanza istintiva separa involontariamente i giovani amanti. Ai nostri occhi, la data di scadenza del loro rapporto è alle porte, anzi, forse è stata già ampiamente superata e il tutto sta andando avanti solo per inerzia. Lucy riflette spesso sul terminare la loro storia d’amore il prima possibile (…di finirla lì) ma infiniti pensieri di svariata origine impediscono di ragionare lucidamente.

Durante un giorno di neve, i due prendono la macchina e si recano nell’isolata fattoria dei genitori di lui per una visita di piacere. Da questo momento in poi avvenimenti al di fuori dell’ordinario stravolgeranno la giornata dei protagonisti, concetti confusi e spesso poco comprensibili fioriranno all’interno delle loro menti e lo spettatore si ritroverà a dover fare i conti con situazioni ed eventi al confine tra la realtà e la fantasia.

Dopo i grandi successi passati, Kaufman ritorna con una solida produzione Netflix, indubbiamente pregna in ogni suo fotogramma del suo stile personalissimo e cervellotico il quale, in una stagione cinematografica sfortunata come quella vigente, potrebbe rappresentare tranquillamente un’ autorevole candidata per la vittoria di qualche riconoscimento di grande valore. Gli Oscar del 2021 non sono da escludere, visto che il film è stato distribuito in un numero limitato ma preciso di sale per raggiungere tale obiettivo.

“Un pensiero può essere più vicino alla verità, alla realtà, di un’azione. Puoi dire qualunque cosa, fare qualunque cosa, ma non puoi fingere un pensiero”.

La trama si articola principalmente in due sezioni principali collegate da un lungo viaggio stradale. Qui, gli attori mettono in scena delle performance eccezionali, dove dimostrato abilità sia nel reciproco ascolto sia nelle parti parlate. E in questo film si parla parecchio.

Tante, tantissime parole. Discorsi non sempre legati perfettamente gli uni con gli altri ma che conducono chi guarda in una dimensione onirica costituita da un enorme flusso di coscienza alla Joyce.

La prima parte della sceneggiatura è più bella, divertente e meno didascalica. L’ora iniziale del film difficilmente annoia, la narrazione procede con passo spedito e ci catapulta in un mondo che adoriamo non comprendere per quanto sia terrificante e attraente. Le tinte horror aiutano moltissimo.

La seconda parte è più lenta, il minutaggio assegnato al parlato è ridicolmente eccessivo e vengono accennati mezzi spiegoni che fanno perdere di ritmo e di interesse il film.

Inoltre Kaufman ricorre pure ad sperimentazioni a volte fin troppo coraggiose che stridono con tutta l’atmosfera creata brillantemente in precedenza, tanto da apparire un po’ pacchiani e inutilmente virtuosi.

Wow è un’ esclamazione multiuso! – Metafora di una malattia mentale soggetta a mille interpretazioni.

Il tema del dilemma psichico è già stato trattato in altre opere dell’autore, che ormai lo utilizza come un suo tratto distintivo (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Anomalisa, ecc). Questo lavoro non fa assolutamente eccezione, in quanto riesce a mostrare con estrema capacità tutte le problematiche del delirio intellettivo tramite il montaggio filmico. Scatti e movimenti di macchina improvvisi costellano la struttura del film insieme a tagli rapidi e repentini, lo scorrere del tempo diventa un concetto completamente relativo ed, in più occasioni, una voce fuori campo (quella di Lucy) sarà presente con il ruolo di narratore descrivendoci il suo punto di vista riguardo i fatti mostrati. Ciò darà spazio ad una quantità non indifferente di interpretazioni plausibili da assegnare al significato intrinseco dell’opera… Anche se una in particolare risalterà più delle altre.