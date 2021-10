Venerdì 8 ottobre l’inaugurazione della mostra “Sogno Lucido” curata da Fatti d’Arte

“Sogno Lucido: il viaggio dalla tenebra alla luce”. Una mostra collettiva curata dall’associazione Fatti d’Arte che vede protagoniste molte associazioni culturali faentine tra le quali Associazione Spine Produzione e Kairos e 12 giovani artisti che si sono cimentati nella ricostruzione di qualcosa di intangibile e fondamentale: il sogno. Il viaggio onirico, tema della mostra, popolerà quindi il Palazzo delle Esposizioni di Faenza fino al 24 ottobre. Venerdì 8 ottobre alle 19.30 l’inaugurazione.

“Sogno Lucido: il viaggio dalla tenebra alla luce”

Dodici artisti, sognatori lucidi della scena locale, si sono immersi nella tematica lasciandosi ispirare e collocandosi in una delle aree espositive, la più calzante con la propria visione ed estetica. La mostra si suddivide in tre spazi, intimamente e concettualmente connessi tra di loro: sala nera, dedicata agli incubi e ai sogni scuri; sala bianca, affine ai sogni del limbo e allo stato del sogno lucido; la chiesa, contenitore delle opere sulle visioni oniriche. Il percorso sarà accompagnato dai

testi di Matteo Zauli e da un’installazione sonora a cura di Lorenzo Travaglini. Espongono Lorenzo Scarpellini, Arianna Zama, Andrea Pola, Maria Giovanna Morelli, Caterina Baldassarri, Camilla Caroli, Filippo Zoli, Alessandro Placci aka Pluz, Alessandro Turoni, Andrea Mario Bert, Filippo Maestroni e Stefano Amedeo Moriani. Fra gli animatori della manifestazione ci sarà anche Condens , l’associazione che ha curato la scorsa estate le degustazioni di vino didattiche al Museo Carlo Zauli. Anche a palazzo delle esposizioni sarà possibile, su prenotazione, intraprendere un percorso di 8 vini del territorio emiliano romagnolo, nei tre weekend di apertura della mostra. La mostra, visitabile fino al 24 ottobre, presenterà anche una serie di eventi collaterali connessi alla tematica del sogno lucido che avranno luogo nello spazio di Palazzo delle Esposizioni:

● Venerdì 8 ottobre inaugurazione con performance live di Sunbernardo

● Venerdì 15 ottobre concerto a cura dell’associazione Kairos

● Domenica 17 ottobre performance a cura di Agorà Danza

● Venerdì 22 ottobre talk a cura dell’associazione Spine Produzione

● Domenica 24 ottobre finissage con performance artistica a cura di Art Motel

Voglia di ripartire sulla soglia del cambiamento

“Dopo il lockdown c’è una grande voglia di lavorare insieme nelle associazioni faentine”, osserva Leonardo Ricci di Condens. Questa sinergia opera in un momento storico delicato e transitorio come quello che stiamo vivendo: “sono contento e curioso di vedere questa mostra nata durante il lockdown e sviluppata ora, sulla soglia del cambiamento.” dice il sindaco Massimo Isola “Fondamentale la voce degli artisti in un momento transitorio in cui ci si appresta a uscire dal tunnel di questi due anni di pandemia e grandi saranno anche le sfide che attenderanno gli operatori culturali: la pandemia ha cambiato la società e se l’estate culturale faentina ha riscosso un grande successo l’inverno rappresenterà una nuova sfida per le associazioni culturali che però, come vediamo, sono accompagnate da una nuova generazione che ha voglia di ripartire e di ripartire insieme.”

Orari e prenotazioni

La mostra sarà visitabile dall’8 al 24 ottobre il venerdì sera e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21. È obbligatorio esibire il green pass all’ingresso. Per altre informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a: info@fattidarteassociazione.it