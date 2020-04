Investimenti e startup: il 21 aprile webinar gratuito con Romagna Tech e Invitalia

Romagna Tech al fianco di Invitalia per promuovere le opportunità offerte dal programma Smart&Start Italia e dagli incentivi finalizzati alla nascita e allo sviluppo dell’imprenditorialità, in particolare alle imprese innovative. Il protocollo di intesa siglato nei giorni scorsi da Romagna Tech con l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo rappresenta un’opportunità da non perdere per gli innovatori del territorio: Romagna Tech, infatti, è la prima struttura dell’Emilia-Romagna a far parte del network di Sistema Invitalia Startup, di cui fanno parte i principali player dell’ecosistema innovazione-startup.

Romagna Tech: incubatore d’impresa con sede a Faenza

Il network di Sistema Invitalia Startup è uno strumento per potenziare le opportunità a sostegno dell’imprenditorialità innovativa e promuovere gli strumenti finanziari gestiti da Invitalia e i servizi offerti dai partner a supporto delle startup. Per presentare le offerte di incentivi alle imprese messe in campo è in programma un webinar martedì 21 aprile, dalle ore 11 alle 13: dopo l’apertura di Dario Monti, responsabile Area Startup di Romagna Tech, seguirà una breve presentazione del Sistema Invitalia Startup e dei principali strumenti finanziari e servizi a supporto delle startup con Federica Garbolino, responsabile Sviluppo Mercato e Servizi; Massimo Calzoni, coordinatore dei Servizi per l’Imprenditorialità, approfondirà invece la Misura Smart&Start, per lasciare infine spazio alle domande dei partecipanti. La partecipazione al webinar è libera, ma è necessario registrarsi sul sito di Romagna Tech.