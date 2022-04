Uova di Pasqua contro la leucemia sabato 2 e domenica 3 aprile a Riolo Terme

L’Associazione Gemellaggi Citta’ di Riolo Terme e il Supermercato Conad-Cofra di Riolo Terme contro la leucemia. L’associazione Italiana contro le leucemie-linfomi-mielomi (AIL) ha nuovamente coinvolto l’Associazione Gemellaggi Citta’ di Riolo Terme che sabato 2 aprile dalle 8 alle 18 e domenica mattina dalle 8 alle 12 sarà davanti al Supermercato Conad-Cofra in Via Dante Alighieri con i propri volontari e un banchetto dedicato e informativo. Sabato mattina ci sarà anche un ulteriore banchetto al mercato di Riolo, in corso Matteotti dalle 9.30 alle 12.30.

Uova di Pasqua contro la leucemia

Un carico di uova di Pasqua arriverà a Riolo Terme. Sono le uova dell’Associazione AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie) nell’ambito della manifestazione “Uova di Pasqua: diamo la vita alla ricerca” sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Con un contributo minimo di dodici euro i cittadini di Riolo possono acquistare un uovo da portare a casa o da regalare ad amici o parenti. Quest’anno è anche possibile prenotare il proprio uovo telefonando al numero 338/1796186 o via mail gemellaggirioloterme@libero.it che verrà recapitato direttamente al proprio domicilio.

Sostegno alla ricerca

La manifestazione dell’AIL ha permesso in oltre 20 anni di raccogliere fondi significativi destinati al finanziamento di progetti di Ricerca e Assistenza di alto valore scientifico e sociale e ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue. I rilevanti progressi della Ricerca Scientifica e le terapie sempre più efficaci e mirate, compreso il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti affetti da tumori del sangue, ma è necessario il sostegno di tutti per raggiungere un obiettivo irrinunciabile: rendere leucemie, linfomi e mieloma sempre più guaribili. I fondi raccolti per questa edizione della manifestazione serviranno per continuare a organizzare il servizio domiciliare allargandolo in tutto il territorio provinciale.

Aiutare chi si occupa di persone fragili

“Siamo molto felici di continuare la nostra ormai annuale collaborazione con l’AIL, con cui siamo presenti con i banchetti sia a Natale che ora per Pasqua. Riteniamo fondamentale aiutare chi si occupa di persone fragili, bisognose e che da sole non sarebbero in grado di vedere la “luce in fondo al tunnel”. Molte persone conoscono l’Ail e quando vengono al banchetto sono molto felici di contribuire, lasciando a volte anche solo un’offerta liberale. Noi siamo pronti, vi aspettiamo al mercato e alla Cofra il prossimo weekend!”, dichiara Silvia Mazzanti, Presidente dell’Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme.