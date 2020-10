Un ciclamino di solidarietà: l’iniziativa della Round Table 38 di Faenza il 31 ottobre

Sabato 31 ottobre dalle ore 8 alle 13, la Round Table 38 di Faenza, il club service che favorisce l’amicizia, l’incontro e lo scambio di conoscenze tra giovani professionisti e imprenditori del territorio faentino, sarà presente in piazza del Popolo, a Faenza con il proprio banchetto, con le opportune accortezze (distanziamento, mascherine e massima attenzione), per sostenere la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus, promuovendo la Campagna nazionale per la ricerca “Una cura per tutti” per sottolineare il messaggio che la ricerca finanziata da Ffc non può trascurare nessuna delle circa 2mila mutazioni conosciute. A fronte di una piccola donazione sarà quindi possibile acquistare un ciclamino e contribuire al sostegno dei progetti scientifici promossi dalla Fondazione per debellare questa malattia genetica che colpisce i bambini fin dalla nascita.