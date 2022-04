Ciotole d’Autore: il 7 aprile la cena di beneficenza presso il Mic di Faenza

Torna a Faenza Ciotole d’Autore, con una quinta edizione speciale che vede protagoniste le ciotole realizzate e donate dai ceramisti delle due edizioni, 2020 e 2021, di Made in Italy, la mostra mercato della ceramica italiana. Oltre 150 le ciotole messe all’asta a scopo benefico.

Ciotole d’Autore è un progetto che coniuga ceramica e solidarietà, nato nel 2012 da un’idea della ceramista Mirta Morigi, da allora il progetto viene organizzato con cadenza biennale da Ente Ceramica Faenza insieme al Comune di Faenza e Rotary Club Faenza, raccogliendo le ciotole donate dai ceramisti che prendono parte alla mostra mercato Argillà Italia che successivamente vengono messe all’asta, a scopo benefico. Negli anni passati Ciotole d’Autore ha sostenuto diverse associazioni: Mani Tese, per la ricostruzione di una scuola dopo il terremoto dell’Emilia (2012), SOS DONNA Faenza, per il sostegno alle donne vittime di violenza (2014), ‘ANFFAS Faenza’ per un progetto di psicomotricità (2016) e l’associazione GRD-Genitori Ragazzi Down per il progetto ‘Si può fare: Bottega della Loggetta’, finalizzato all’inserimento lavorativo (2018). Nel 2020 non è stato possibile organizzare Argillà Italia, a causa dell’emergenza sanitaria ma Ciotole d’Autore non si è fermato; durante le edizioni 2020 e 2021 di Made in Italy sono state raccolte le ciotole donate dai ceramisti italiani che avevano preso parte a quelle due edizioni.

La cena di beneficienza il 7 aprile dalle 19.30

Grazie al miglioramento della situazione pandemica è ora possibile organizzare la tradizionale cena-asta di

beneficenza di Ciotole d’Autore, ‘Ciotole d’Autore con Zuppe di stagione’, che si terrà il 7 aprile dalle

19.30 al MIC di Faenza. L’asta prevede l’acquisto di un biglietto numerato e in base all’ordine di sorteggio,

sarà possibile scegliere la ciotola preferita messe in esposizione. La cena-asta di Ciotole d’Autore del 7 aprile sosterrà l’associazione Fiori d’Acciaio di Faenza, realtà di volontariato formata da donne operate di carcinoma mammario presso l’unità operativa di Chirurgia senologica dell’Ospedale di Faenza, le cui attività sono realizzate a sostegno della UO Chirurgia senologica, del reparto diagnostica senologica, del reparto di oncologia dell’Ospedale di faenza a e sostenere le donne che affrontano questo percorso di cure. Inoltre, in collaborazione con l’Associazione Gemellaggi di Faenza, Ciotole d’Autore sosterrà anche il progetto Damia-Eubea (Grecia), per contribuire a ripristinare la popolazione di pini di Aleppo, decimata dall’incendio dell’agosto 2021. Prima della cena-asta, le ciotole saranno esposte presso Spazio Ceramica Faenza (via Pistocchi 16) dal 26 marzo al 3 aprile 2022.

Le associazioni e i ristoratori coinvolti

In questa edizione straordinaria, il progetto Ciotole d’Autore è organizzato da Ente Ceramica Faenza insieme al Comune di Faenza e a Rotary Club Faenza, con il patrocinio di Filanda Distribuzione SNC, ed è reso possibile grazie alla collaborazione con una rete di soggetti e operatori del territorio faentino: MIC Faenza, Gruppo Fotografia Aula 21, Associazione Gemellaggi Faenza, Terre Naldi/Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia. I ristoratori e produttori del territorio che sostengono il progetto partecipando alla cena sono la Trattoria Marianaza, San Biagio Vecchio, Baia de Re, Zingarò, La Madia e Associazione Torre di Oriolo (per gli assaggi di vini).

Info e prenotazioni

L’esposizione delle ciotole presso Spazio Ceramica Faenza in via Pistocchi è allestita dal 26 marzo fino al 3 aprile. La cena “Ciotole d’Autore con Zuppe di stagione. Cena e asta benefica” invece avrà luogo al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza il 7 aprile 2022 alle 19.30. I costi: 40 euro per cena ed estrazione ciotola, 15 euro per la sola cena e 25 euro per la sola estrazione della ciotola. Prenotazioni e acquisto biglietti per cena e/o estrazione ciotola:Whatsapp 347 22 58150 / e-mail prefetto@rotaryfaenza.org e presso Spazio Ceramica Faenza, dal 26 marzo 2022: martedì, mercoledì, giovedì dalle 16.30 alle 19.30 oppure venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30