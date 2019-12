Rediscovering Europe: 150 studenti faentini saranno coinvolti nel progetto

Proseguono con entusiasmo e coinvolgimento locale le attività del progetto europeo Rediscovering Europe by feeling European Citizens again, co-finanziato dall’Unione europea attraverso il Programma Europa per i cittadini – Reti di Città. Si apre infatti un nuovo capitolo dedicato alle scuole e agli studenti, volto alla promozione della conoscenza delle Istituzioni europee nonché delle politiche comunitarie, con particolare riferimento alle politiche sull’immigrazione e sul dialogo interculturale. Le attività locali coinvolgeranno scuole e studenti di tutti i partner e culmineranno nella realizzazione di una vera e propria simulazione del Parlamento europeo, in programma a Schwäbisch-Gmünd a marzo 2020.

A marzo 2020 la simulazione del Parlamento europeo in Germania

«Oltre 150 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Faenza saranno coinvolti nelle attività di preparazione alla simulazione del Parlamento europeo – spiega l’assessore alle Politiche Educative e Giovanili del Comune di Faenza, Simona Sangiorgi – e avranno la possibilità di approfondire non solo le tematiche europee, ma anche la conoscenza della lingua inglese». Le attività preparatorie, svolte dalle dott.sse Benedetta Diamanti ed Elisabetta Di Martino con la collaborazione della Gioventù federalista europea, sezione di Faenza, saranno infatti realizzate in lingua inglese, al fine di preparare al meglio i nostri studenti alla partecipazione del meeting transnazionale.