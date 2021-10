Bagnacavallo: al via dal 29 ottobre la rassegna del Cinema Palazzo Vecchio

Si aprirà venerdì 29 ottobre la stagione invernale cinematografica del Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo. Ad aprire la rassegna il venticinquesimo film di 007 – No time to die, ultimo della saga. La stagione 2021-2022, curata per il Comune dal Cinecircolo Fuoriquadro, proseguirà poi nel mese di novembre con pellicole italiane di qualità oltre che

con le richiestissime rassegne Il Cinema Ritrovato in collaborazione con la Cineteca di Bologna e La Grande Arte al Cinema in collaborazione con Nexo Digital.

Il programma

Il programma della stagione prevede No time to die (007) di Cary Fukunaga in proiezione il 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre, DeAndré#DeAndré – Storia di un impiegato di Roberta Lena il 2 e 3 novembre, Tre piani di Nanni Moretti il 5, 6, 7 novembre, Napoleone – Nel nome dell’arte di Giovanni Piscaglia il 9 e 10 novembre, La scuola cattolica di Stefano Mordini il 12, 13, 14 novembre, Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard il 17 novembre, Il silenzio grande di Alessandro Gassman il 19, 20, 21 novembre. Infine Effetto notte di François Truffaut il 23 novembre, Ariaferma di Leonardo di Costanzo il 26, 27 e 28 novembre e Pompei – Eros e mito di Pappi Corsicato il 30 novembre e il 1 dicembre. I titoli successivi verranno comunicati non appena disponibili.

Info e prezzi

Le proiezioni iniziano alle 21 presso la sala di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo. Necessario l’uso della mascherina e l’esibizione di Green Pass all’ingresso. I biglietti nel weekend avranno un costo di 6 euro, se interi, mentre avranno prezzo ridotto a 5 euro per under 14, over 65, studenti universitari. Invece i biglietti dei film Nexo Digital avranno un costo di 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital). Per altre informazioni telefonare al 320 8381863 oppure scrivere a cinemabagnacavallo@gmail.com o consultare il sito http://cinemabagnacavallo.blogspot.it o le pagine social Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio.