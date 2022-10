Fare Circolare: tornano gli Open Day dell’azienda Tampieri

Giunti alla quinta edizione, gli open day per Tampieri rappresentano ormai una prassi consolidata. Quest’anno, oltre a rappresentare un’occasione per conoscere quello che il Gruppo fa ogni giorno, sono anche il momento per fare il punto sulle ultime novità, senza dimenticare la grande attenzione per l’ambiente e il territorio, la passione per l’innovazione e il fondamento dell’etica in ogni azione.

Fare Circolare: un progetto di Tampieri con l’artista Roberto Mercadini

“Fare Circolare è un progetto nato con la collaborazione dello scrittore, attore e performer Roberto Mercadini, protagonista dei video che da qualche giorno sono visibili – a puntate – sui nostri canali” racconta Riccardo Losappio, Amministratore delegato di Tampieri financial group. “Ha volutamente un senso multiplo: Fare nel senso di produrre, essere attivi, e Circolare con riferimento all’economia circolare. Ma anche Fare Circolare, con il significato di diffondere, condividere. Tutte buone prassi portate avanti da sempre in Tampieri.”

Cosa succedere durante gli Open Day di Tampieri

Durante l’open day, che comincia presso gli uffici di via Granarolo 177/3, si potrà anche vedere in anteprima uno dei video non ancora messi in onda, oltre ad assistere alla presentazione delle principali aree di business del gruppo e delle molteplici attività in responsabilità sociale d’impresa portate avanti; si proseguirà poi con la visita dell’area produttiva di via Granarolo 102.

“Gli Open day saranno anche l’occasione per far conoscere l’ultima arrivata nel Gruppo, AgroMateriae, una start-up ad altissimo contenuto tecnologico che valorizza e trasforma in modo innovativo gli scarti agro-industriali in nuove materie prime al servizio dell’industria della plastica e bioplastica” dichiara Carlo Tampieri, che di AgroMateriae è il presidente. “Con la sua acquisizione, abbiamo raggiunto la prima tappa della ricerca di diverse opportunità, al fine di affiancare alle attività storiche e mature nuove unità di business, in linea con l’attenzione alla sostenibilità e l’apertura verso sfide innovative che sono da sempre tratti distintivi del nostro modo di fare impresa”.

L’appuntamento è quindi per venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre. Prenotazione obbligatoria tramite www.tampieri.com/open-day, oppure scrivendo a openday@tampieri.com o telefonando allo 0546 645582. Visita rimandata in caso di forte maltempo