Ilaria Zane dell’Overcome Team vince i Campionati Italiani assoluti su distanza Sprint

Lo scorso sabato 1 ottobre l’atleta Ilaria Zane della Overcome di Faenza ha vinto il titolo laureandosi Campionessa Italiana 2022 dei Campionati Italiani Assoluti su distanza Sprint a Cervia.

Gara condotta in maniera magistrale fin da subito, in coppia per le prime due frazioni nuoto e bici con Sharon Spimi che ha contribuito a creare un margine consistente di vantaggio sul gruppo delle inseguitrici. Nell’ultima frazione run Ilaria mette in mostra tutte le sue doti, andando via con una progressione impressionante e arrivando al traguardo con 40″ di vantaggio su Angelica Prestia e Beatrice Malozzi. Parla il Team Principal Fabio Fabbri: “Una gioia immensa per Ilaria e per tutto i Team, per Overcome è i primo titolo italiano Assoluto e questo è un grande premio a tutto il lavoro che ha fatto la Società nel sostenere, appoggiare e supportare i suoi atleti”.