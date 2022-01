Nott de Bisò: tutti i menu e le modalità di prenotazione

Il Covid-19 ferma solo parzialmente la Nott de Bisò: nonostante il rinvio della manifestazione così come definito dal D.L n. 221 del 24 dicembre 2021 che non permette in questo periodo manifestazioni pubbliche. Niente rogo e niente “tradizione della caduta della testa”, ma ciò non ha abbattuto i 5 rioni che, in accordo con il Comitato Palio, hanno scelto di mantenere un servizio di ristorazione per la serata tramite l’asporto.

Di seguito abbiamo raccolto tutti i menù e tutte le modalità di prenotazione per coloro che vogliono gustare il tradizionale vin brulè (Bisò) e assaggiare i piatti tipici preparati dalle esperte mani delle cuoche e dei cuochi rionali rionali.

Il menù della Nott de Bisò del Rione Rosso

Porta Imolese ha aperto le prenotazioni già da sabato 1 gennaio: cappelletti, piada con la salsicca, arrosticini e l’immancabile bisò. E’ possibile prenotare telefonando o inviando un whatsapp al numero ritiro in Via Campidori 26 (entrata portone di legno). Il rione diha aperto le prenotazioni già da sabato 1 gennaio: cappelletti, piada con la salsicca, arrosticini e l’immancabile bisò. E’ possibile prenotare 3479743667 . Non sarà possibile il servizio di consegna a domicilio, ma solo il

Cappelletti al ragù___________6.00€

Piadina semplice____________1.00€

Piadina con salsiccia________4.50€

Piadina con prosciutto______4.50€

Arrosticini con pane ________7.00€

Pizza fritta__________________2.00€

Pizza fritta con salsiccia____5.00€

Pizza fritta con prosciutto__5.00€

Patate fritte_________________3.00€

Panettone Jolie_____________15.00€

Tanichetta Bisò 1 Lt _________7.00€

Gotto 2021__________________13.00€

Brocca 2021________________50.00€

Servizio completo__________110.00€

Gotto 2020___________________7.00€

Il menù della Nott de Bisò del Rione Verde Il Rione di Porta Montanare propone oltre al classico menù anche un tentativo di interazione con i propri rionali e con coloro che si rivolgeranno a loro. Infatti ogni scontrino staccato permetterà di partecipare alla lotteria del rione, i cui premi saranno estratti alla mezzanotte, così da ricordare – in maniera alternativa – il rogo del “Nibalazz” E’ attiva la c onsegna a domicilio (10% di maggiorazione), oppure ci si può recare al rione con asporto a piedi o in auto grazie al Drive In. E’ possibile prenotare telefonando allo Whatsapp al (10% di maggiorazione), oppure ci si può recare al rione cono in autotelefonando allo 0546606311 (dalle 18.00 alle 20.00) oppure tramiteal 3517865635 Il menù della Nott de Bisò del Rione Giallo Polenta, piadina, crostone e cappelletti. Il gusto e la tradizione romagnola in casa del rione di Porta Ponte. Per prenotare è possibile chiamare il numero 370 369 9308, è attivo il servizio di asporto o di consegna a domicilio al costo di 2 €

Il menù della Nott de Bisò del Rione Nero

Oltre alla tradizione, il Rione di Porta Ravegnana propone delle polpette al sugo e una calza della befana, per festeggiare l’epifania con i colori del rione. E’ consigliata la prenotazione tramite whatsapp al numero 379 2223777 oppure chiamando lo 0546 681385 (in orario di apertura). Il ritiro avviene presso la sede del rione in Via della Croce 14, a partite dalle 18:00.

Il menù della Nott de Bisò di Borgo Durbecco