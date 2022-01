Epifania e neve in collina: le previsioni per i prossimi giorni

Dopo oltre due settimane di nebbia e inversione termica (freddo in pianure e alte temperature in collina), la Romagna si appresta a vivere un’Epifania a suon di temperature rigide e di – probabile – neve.

Si parte con mercoledì 5 gennaio, in cui è prevista pioggia nel pomeriggio-sera manfredo seguita da un afflusso più freddo che potrebbe determinare deboli nevicate nella notte tra il 5 e 6 gennaio sulle prime colline faentine. Non si esclude la possibilità di brevi fasi di pioggia mista a neve anche in città nelle prime ore di giovedì 6 gennaio (Fonte: Meteofaenza.it).

Emilia-Romagna Meteo riporta precipitazioni in tutto il territorio durante le prossime 24h (Grafico 1 – le precipitazioni sono indicate dal colore azzurro, presente in tutta la regione) e, nelle colline, alcune nevicate più intense nel versante appenninico emiliano (Grafico 2).Per rimanere aggiornati è possibile anche visionare la webcam sulle nostre colline, al Passo della Colla.