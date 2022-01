Modifiche alla viabilità il 5 gennaio per l’evento “La Nott de Bisò a casa tua”

Il tradizionale appuntamento con la Nott de Bisò in piazza del Popolo dovrà attendere anche per quest’anno a causa del peggioramento della situazione pandemica. I Rioni faentini hanno però optato per l’evento “Nott de Bisò a casa tua”, servizio di delivery a domicilio per permettere di gustare da casa i prodotti tipici dei tradizionali stand gastronomici rionali. Pertanto si segnalano per la giornata di mercoledì 5 gennaio alcune modifiche alla viabilità ordinaria.

Modifiche alla viabilità previste per il 5 gennaio

Dalle 08.30 alle 24 nell’area di parcheggio di via Bondiolo, in tutta la corsia lato Bologna e nei relativi box di sosta da 70 metri in direzione Firenze rispetto l’accesso del civico 59 fino al civico 85, eccetto gli ultimi 25 metri in direzione Firenze vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto mezzi al servizio dell’evento “Bisò a casa tua”. Dalle 10 alle 24 in piazza Santa Maria Foris Portam a partire dall’intersezione con via Baliatico in tutta l’area della piazza in direzione Bologna vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto mezzi partecipanti all’evento “La Nott de Bisò – In sicurezza a casa tua”