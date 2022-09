La mostra fotografica di Marco Gualdrini alla libreria Moby Dick dal 2 settembre

Dal 2 settembre al 1 ottobre la Libreria Moby Dick di Faenza, in via XX Settembre, ospiterà la mostra “Giappone – impressioni di viaggio” del fotografo faentino Marco Gualdrini.

“Giappone – impressioni di viaggio”

Il Giappone rappresenta per gli occidentali una sorta di universo alieno, solo apparentemente simile al nostro mondo ma costruito su basi culturali completamente differenti. La prima cosa che appare evidente è il contrasto. Prima di tutto contrasto tra tradizione e modernità, ma anche contrasto tra apparente spiritualità ed, invece, onnipresente “arido” materialismo, tra immanenza vitalistica, a volte kitch, e ascesi zen piena di equilibrio estetico. Ad un primo contatto si potrebbe pensare che questo contrasto sia qualcosa di irrisolto, che resiste in equilibrio per inerzia, ma che potrebbe crollare in ogni momento. In realtà non è così. Fosco Maraini, profondo conoscitore del Giappone, scrive nella sua prefazione al libro “Giappone mandala”: “Trent’anni di studio amorevole del Giappone, del suo popolo, della sua lingua e della sua cultura sono stati una progressiva scoperta dell’unità e della continuità che sussistono sotto una superficie di confusione e mutamento. Il quadro che si offre talvolta è meraviglioso, talvolta spaventoso per le evidenti tensioni interne che sembrano giungere al punto di rottura. Ma in profondità si percepisce qualcosa di monolitico che funge da struttura portante, tenendo assieme tutte le componenti di questa macchina complessa. Shock, scossoni, urti sono assorbiti e in ultima istanza convertiti in stimoli verso un ulteriore progresso.” La mostra “Giappone – impressioni di viaggio” è un tentativo di condensare e armonizzare il coacervo di elementi apparentemente disorganici incontrati durante il viaggio in Giappone del fotografo Marco Gualdrini in una sequenza di pochi scatti.

Info e orari

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della libreria: lunedì 15:00-19:00, dal martedì al sabato 9:00-13:00 e 15:00-19:00