Meteo Faenza: da venerdì 12 crollo delle temperature

Una ventata di primavera in questa settimana, ma la previsione dei prossimi 4/5 giorni ci porta a un altro scenario. I volontari del Gruppo Meteo Faenza e Roberto Gentilini riportano la tendenza di un clima mite, a tratti instabile, fino a giovedì 11 febbraio. Da venerdì 12 febbraio sarà probabile l’irruzione di aria molto fredda da Est/Nord-Est con temperature che inizieranno a “crollare” in quota e progressivamente anche in pianura ,con il ritorno di valori termici tipicamente invernali.

Di nota, questo mese di Febbraio 2021 nel faentino sta facendo registrare una temperatura media molto alta, ovvero più calda della norma di oltre 4°C.

In copertina, la mappa ECMWF 12z prevista per la notte tra venerdì 12 e sabato 13 febbraio nella quale è evidenziata con i colori rosa e viola l’aria molto fredda in quota, a 1500 metri circa.