“Buona estate!” Messaggio di fine anno dell’assessora Martina Laghi agli studenti faentini

Lo scorso sabato si è chiuso l’anno scolastico. Un anno molto difficile dopo il quale sembra essere particolarmente importante avere davanti un’estate serena e di riposo. L’assessora a scuola, formazione e sport Martina Laghi ha rivolto un messaggio a studenti e studentesse di Faenza con un augurio e una riflessione.

Il messaggio di Martina Laghi, assessore Formazione, Scuola e Sport Comune di Faenza

Cari studenti e care studentesse, a conclusione di un altro anno scolastico che ha creato molte ferite, mi rivolgo a voi con una riflessione e un augurio. Per voi ragazzi, vivere la scuola è vivere amicizie, relazioni, esperienze, scoperte, successi, ma anche prove e sconfitte, accompagnati da adulti che cercano di darvi gli strumenti utili a costruirvi un’identità e una base di conoscenze sulle quali costruire competenze. Tutto questo in una relazione continua con i vostri compagni di classe, che vi aiutano a misurarvi con voi stessi e a realizzare le vostre ambizioni e desideri. Da febbraio 2020 tutto questo, usando una metafora, è diventato un percorso ad ostacoli: le continue interruzioni della didattica in presenza, i sentimenti di ansia e paura che la pandemia ha portato dentro le nostre case, hanno purtroppo reso il percorso scolastico molto faticoso.

C’è chi è inciampato nell’ostacolo cadendo, ma è riuscito a rialzarsi da solo o grazie all’aiuto degli “allenatori” che ha vicino, compagni, prof e genitori, riuscendo a finire la corsa, forse con tempi più lunghi, ma soddisfatto di avere finito la gara. C’è tra voi invece chi, non per svogliatezza ma perché provato emotivamente e psicologicamente dalla pandemia, si è fermato di fronte all’ostacolo troppo alto o non è riuscito a rialzarsi dopo la caduta, decidendo di “ritirarsi”, disinvestendo nello studio o rifugiandosi in casa privo di sufficienti motivazioni a continuare o perché non c’è stato nessuno che lo ha aiutato a rialzarsi e a finire la gara, perdendo così la voglia di incontrare gli amici, di studiare, di fare attività come si era abituati a fare. A tutti voi, ma a questi ultimi ragazzi in particolare, vorrei esprimere la mia vicinanza, impegnandomi a mettere in campo tutte quelle azioni e iniziative, per prenderci cura delle vostre ferite e per aiutarvi a riprendere la corsa, perché nessuno “ si salva da solo”, come abbiamo spesso sentito.

A chi sta per affrontare gli esami, di licenza media e di maturità, l’augurio è che il traguardo del diploma sia il trampolino per iniziare un nuova e stimolante avventura: guardate più alle occasioni ( formative e lavorative) che vi attendono rispetto a ciò che avete perduto! Un ringraziamento infine ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico che non si è lasciato travolgere dalla pandemia ma ha cercato di rimettere in discussione le proprie capacità e modalità di insegnamento, e di mantenere quell’alleanza educativa con voi e con le vostre famiglie, ancor più necessaria in questo periodo. Auguro a tutti una buona estate, ricca di divertimento, riposo, amicizie ed esperienze importanti!!