“Faenza Riparte”: serate in corso Garibaldi e corso Matteotti il 7 e l’8 giugno

Continuano le serate dell’iniziativa “Faenza Riparte” promossa dal consorzio “Faenza C’entro” . Nelle serate di martedì 8 e mercoledì 9 giugno negozi aperti, aperitivi, visite guidate, mercatini e musica animeranno corso Matteotti e corso Garibaldi a partire dalle 18.30.

Il programma dell’8 e del 9 giugno

Martedì 8 e mercoledì 9 giugno rispettivamente in corso Matteotti e corso Garibaldi ci saranno nuovamente negozi aperti, aperitivi, degustazioni, cene nei dehors dei locali, mercatini di artigianato artistico e musica live. Martedì 8 giugno tornano anche “I Martedì al Mic”: alle 18 il Museo Internazionale delle ceramiche propone una visita guidata nella nuova sezione “Ceramiche popolari, design e rivestimenti tra passato e futuro”, per cui è necessaria la prenotazione. Ogni martedì continua inoltre per tutta l’estate, fino alla fine di settembre, il Mercato Amico a km zero di Campagna Amica, dalle 17.30 alle 22.30 in piazza del Popolo. Inoltre, mercoledì 9 giugno in corso Garibaldi si potrà trovare anche il Mercato del Contadino a cura di Confagricoltura Ravenna e Cia Agricoltori Italiani Romagna, mentre nella stessa serata in piazza San Francesco si esibirà il Trio Italiano nell’anteprima di “Ferragosto sotto le stelle”, che vedrà una raccolta fondi a favore della Piccola Betlemme, in collaborazione con Materiali Musicali. Infine saranno disponibili nel corso della serata aperitivi e vini al calice presso Invino ASwineConsulting e pizza gourmet all’aperto da Napizz.

Avvertenze e informazioni

Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e di distanziamento sociale. Le strade interessate saranno inoltre chiuse al traffico. Il programma completo delle iniziative è in continuo aggiornamento e disponibile su www.faenzacentro.it e sulla pagina Facebook del Consorzio Faenza C’entro. Per l’iniziativa del Mic sarà necessario prenotarsi scrivendo info@micfaenza.org o telefonando al numero 0546 697311.