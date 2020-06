Matteo Salvini a Faenza il 27 giugno: la Lega fa il punto sul candidato sindaco

La Lega si prepara alla campagna elettorale che la vedrà in scena a Faenza per le Comunali 2020, con probabile voto a settembre. Per l’occasione, sabato 27 giugno, alle ore 20 al ristorante Casa Spadoni, torna il segretario della Lega Matteo Salvini, la cui ultima partecipazione a Faenza fu in occasione del 5 gennaio scorso durante le Regionali; con lui anche il deputato Jacopo Morrone.

«Un’ottima occasione – scrive il consigliere regionale Andrea Liverani – per iniziare nel migliore dei modi la campagna elettorale faentina». In occasione della serata di Casa Spadoni, fanno sapere dalla Lega, non sarà ancora presentato il candidato sindaco con cui il centrodestra si presenterà alle elezioni faentine. L’incontro di sabato 27 giugno con Salvini e Morrone servirà proprio per fare il punto sulla strategia da mettere in campo e sul candidato da proporre, valutando così l’opzione candidato civico o un candidato che sia più espressione alla Lega (in questo caso l’ipotesi è quella di Gabriele Padovani) in un’alleanza che vedrà il Carroccio guidare la coalizione con Fratelli d’Italia e Forza Italia. Per partecipare alla serata è obbligatorio prenotare, in modo da potersi organizzare meglio e consentire il mantenimento delle distanze di sicurezza. Info 347 8241236.