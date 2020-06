Al Maria Cecilia Hospital la realtà virtuale aumentata per rimuovere un tumore

La tecnologia in ambito chirurgico guarda al futuro, così come Maria Cecilia Hospital di Cotignola che ha eseguito il primo intervento in Emilia-Romagna utilizzando l’innovativa tecnica video-micro-chirurgica con microscopio digitale con telecamera orbitale 3d 4k per la rimozione di un esteso tumore cerebrale. Si tratta dell’unico dispositivo ad alta tecnologia con telecamera in posizionamento esterno al corpo umano ed esterna al sito chirurgico in grado di garantire lo svolgimento della pratica chirurgica mediante la riproduzione di immagini sullo schermo integrando un segnale 3d con profondità di immagine a una risoluzione in 4k, permettendo un forte ingrandimento anche di minuscoli dettagli anatomici.

L’intervento eseguito con un microscopio digitale 3d 4k

Una giovane donna romana di 40 anni era affetta da un meningioma a clessidra che si era sviluppato tra il cervello e il cervelletto, occupando gran parte dell’encefalo sinistro, dove sono collocati i centri della parola e dell’equilibrio. Il rischio per la paziente era di sviluppare attacchi epilettici, deficit di linguaggio e motori agli arti della parte destra del corpo. Data la particolare posizione e conformazione della neoplasia, risultava fondamentale individuare la terapia chirurgica più indicata. La tecnologia di Orbeyetm (Olympus Medical Systems Co.) in sala operatoria ha consentito di ingrandire il campo operatorio su un monitor da 55’’ con immagini in 3d e risoluzione 4k; il braccio elettroattuato su cui è montata la telecamera ha permesso al chirurgo di lavorare con movimenti più liberi consentendo una maggiore precisione nell’asportazione della neoplasia.

La donna è stata seguita dal team di Neurochirurgia di Maria Cecilia Hospital. L’équipe ha visto la collaborazione del dott. Alberto Delitala, del dott. Ignazio Borghesi, del dott. Fabio Calbucci e del dott. Riccardo Draghi in sala operatoria, di un team anestesiologico d’eccellenza e di un gruppo infermieristico molto preparato che affianca i pazienti sin dall’ingresso in struttura, assiste i chirurghi durante l’intervento e il degente nel post-operatorio. «La paziente si è rivolta a me in seguito a una crisi epilettica – racconta il dott. Alberto Delitala – Individuata la neoplasia, invece di procedere a un’asportazione radicale in un solo tempo di un tumore molto voluminoso, con un rischio notevole per la paziente, abbiamo preferito suddividere l’intervento in due tempi, una scelta forse più faticosa e dispendiosa ma certamente la migliore per la qualità della vita della donna».

La donna ha subito due interventi per rimuovere il tumore: il 2° è stato svolto al Maria Cecilia Hospital

Il primo intervento ha permesso la rimozione della porzione posteriore del tumore che poggiava sul cervelletto, e successivamente con il secondo intervento, presso Maria Cecilia Hospital di Cotignola, è stata rimossa la massa tumorale rimanente che comprimeva il lobo temporale sinistro, operazione delicata, ma agevolata dall’utilizzo dell’Orbeyetm e della video-micro-chirurgia. «Lo spostamento a Cotignola è avvenuto, sia per esaudire il desiderio della paziente di farsi operare nuovamente da me, ma anche perché la struttura romagnola ha in uso tecnologie innovative e dispone di un’équipe di Alta Specialità. Il risultato per la paziente è stato particolarmente favorevole: a pochi giorni dall’intervento la signora sta bene e non ha nessun residuato neurologico, ovvero non presenta alcun deficit», racconta il dott. Delitala.

Con telecamere e immagini video si riduce il rischio chirurgico e i margini di errore

L’intervento di rimozione completa del meningioma, ha avuto un ottimo esito, la paziente è uscita dalla Terapia Intensiva il giorno successivo potendo rapidamente essere dimessa e rientrare presso la sua abitazione e riprendere la sua quotidianità. Si è trattato di un intervento senza precedenti, possibile grazie alla combinazione di una tecnica più tradizionale per la prima parte e poi, per la rimozione nell’area più delicata durante il secondo intervento, di una chirurgia particolarmente sofisticata e delicata grazie al microscopio digitale esoscopico 3d 4k. «Se 50 anni fa la promessa della chirurgia era il microscopio con le ottiche, nei prossimi 50 anni saranno le telecamere con le immagini video – commenta il dott. Ignazio Borghesi, responsabile dell’Unità Operativa di Neurochirurgia a Maria Cecilia Hospital –. Stiamo andando verso un futuro in cui la microchirurgia sarà associata sempre più alla realtà virtuale aumentata. Tutto ciò permette maggiore precisione in sala, una riduzione del rischio chirurgico e dei margini di errore, aumentando la qualità della vita e la sopravvivenza del paziente. Inoltre facilita la didattica grazie a immagini 3d in diretta senza la latenza degli strumenti in digitale, mostrando a chi è in sala operatoria i dettagli dell’intervento e dell’area anatomica interessata in tempo reale, permettendo più partecipazione e potenzialmente anche la formazione da remoto».

Foto di copertina: da sx dott. Borghesi, dott. Draghi, prof. Delitala