Sabato 11 dicembre a Castel Bolognese la “Marcia dei Diritti” sul Sentiero della Legalità

L’evento conclusivo del progetto “Dal Dialogo alla Pace” si terrà sabato 11 dicembre lungo il Sentiero della Legalità di Castel Bolognese e sarà la “Marcia dei Diritti”.

La “Marcia dei Diritti”

Sabato 11 dicembre alle 10, presso il “Sentiero della Legalità” di Castel Bolognese (Parco Fluviale, ingresso in Via Boccaccio), si svolgerà la “Marcia dei Diritti”, evento conclusivo di “Dal Dialogo alla Pace”, il progetto dell’Unione Romagna Faentina dedicato alla promozione del dialogo interculturale e dell’educazione alla pace. Il percorso della marcia, sviluppato su più tappe del “Sentiero della Legalità”, vedrà la presenza – oltre agli amministratori in rappresentanza dei sei Comuni e della consigliera regionale Manuela Rontini – di associazioni e organizzazioni impegnate nei temi del dialogo, della pace e dell’intercultura, e sarà l’occasione per ascoltare testimonianze di cittadinanza attiva a favore dei diritti e della legalità. Introduce e accompagna nel percorso Niccolò Bosi, Presidente del Consiglio del Comune di Faenza. La marcia è aperta a tutta la cittadinanza e verrà realizzata nel rispetto delle normative covid. Il progetto dell’Unione Romagna Faentina “Dal Dialogo alla Pace” è realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Gli interventi delle varie tappe