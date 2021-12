Stefano Mordini, regista de “La scuola cattolica”, al Cinema Mariani di Ravenna il 13 dicembre

Lunedì 13 dicembre alle 21 il regista Stefano Mordini sarà presente al Cinema Mariani per la proiezione de “La Scuola Cattolica”, suo ultimo film tratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Albinati vincitore del Premio Strega nel 2016.

“La scuola cattolica” di Stefano Mordini

Il nuovo lungometraggio del regista marradese è uscito nelle sale il 7 ottobre, con un divieto ai minori di 18 anni che, soprattutto per le motivazioni, ha originato forti critiche sia nel mondo del cinema sia al di fuori, il tutto rischiando di mettere in secondo piano il valore di questo lavoro. Se il fatto di cronaca cui si fa rifermento, il massacro del Circeo, è tristemente noto, l’approccio è senz’altro inedito e di grande interesse, nel suo concentrarsi sull’ambiente circostante, sul mondo delle scuole private e della borghesia romana, sul clima degli anni ‘70.

Chi è Stefano Mordini

Stefano Mordini, nato a Marradi e da sempre legato alla città di Ravenna, ha ottenuto la consacrazione come regista con Provincia meccanica, film in concorso al Festival del cinema di Berlino 2005, cui hanno fatto seguito, tra gli altri, Pericle il nero e il thriller psicologico Il testimone invisibile, remake dello spagnolo Contratiempo, dei quali è sempre anche co-sceneggiatore.

Cinemaincentro ripropone “La scuola cattolica”

Il circuito Cinemaincentro, che gestisce la sala cinematografica di via Ponte Marino, si impegna da sempre a proporre, a fianco di una programmazione di qualità, l’incontro con i protagonisti del settore cinematografico. Da ciò la volontà di arricchire la proiezione de La Scuola Cattolica – già inserito a chiusura dell’edizione autunnale della rassegna 2 Days Cult Movie, che il lunedì e il martedì porta nella sala di via Ponte Marino i titoli di maggiore interesse dell’ultimo periodo – con la presenza di uno dei registi più importanti del nostro territorio, in un evento che acquista così particolare valore per la città di Ravenna.

Info e prezzi

Prezzi alla cassa: Intero 7,50 euro Ridotto 6 euro Under25 4,50 euro. Come da normativa vigente, per l’accesso alla sala sarà necessario indossare la mascherina ed esibire green pass rafforzato in corso di validità. Possibilità di prenotare e preacquistare i biglietti sul sito www.cinemaincentro.com Per info e programmazione: www.cinemaincentro.com

info@cinemaincentro.com 0546.22367 (uffici), 0544.37148 (biglietteria Cinema Mariani)