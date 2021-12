Lunedì 13 dicembre al Cinema Italia una serata dedicata al cantautore Fabrizio De Andrè

Si chiude l’edizione autunnale della rassegna Lunedì+Martedì Cult Movie di Cinemaincentro con un evento dedicato a Fabrizio De Andrè realizzato in collaborazione con il Mei. Lunedì 13 sarà quindi proiettato alle 20.30 al Cinema Italia il documentario “DeAndrè#DeAndrè – Storia di un Impiegato.

“De Andrè#De Andrè – Storia di un Impiegato”

La rassegna autunnale di Cinemaincentro si chiude con una serata di cinema e musica che senz’altro soddisferà gli appassionati e gli interessati agli anni d’oro del cantautorato italiano. La visione del film sarà accompagnata da un momento di approfondimento e musica dal vivo: alle 20.30, il salone del Cinema Italia ospiterà infatti il musicista Francesco Chiari, che suonerà brani di Fabrizio de Andrè, con un’introduzione di Michele Bandini e il coordinamento di Giordano Sangiorgi. Il documentario di Roberta Lena, presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, racconta il grande cantautore genovese attraverso gli occhi del figlio Cristiano, che ha trasformato il concept album del 1973 “Storia di un impiegato” in un concerto-spettacolo, arricchendo il tutto con documenti e contenuti inediti. Oltre ad ascoltare la musica di De Andrè eseguita dal vivo con un’ introduzione al personaggio e approfondimenti sul documentario sarà possibile anche usufruire del bar del cinema che per l’occasione servirà anche vino al calice. una serata di cinema e musica che senz’altro soddisferà gli appassionati e gli interessati agli anni d’oro del cantautorato italiano.

Info e prezzi

Prezzi alla cassa: Intero 7,50 euro, Ridotto 6 euro Under25 4,50 euro. Come da normativa vigente, per l’accesso alla sala sarà necessario indossare la mascherina ed esibire il green pass rinforzato in corso di validità. E’ possibile acquistare in anticipo i biglietti sul sito www.cinemaincentro.com. Per altre informazioni e consultare la programmazione è possibile visitare il sito www.cinemaincentro.com oppure scrivere all’indirizzo info@cinemaincentro.com o contattare il numero 0546.22367 (uffici) e il numero 0546.20408 (biglietteria Cinema Italia).